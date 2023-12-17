「台南人」許勇鐵當上蘭州副市長　曾讚施瑯統一台灣「明智之舉」

▲許勇鐵當上蘭州副市長。（圖／翻攝蘭州網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸《蘭州日報》近日報導，蘭州市人大常委會表決後決定，任命籍貫為「台灣台南」的許勇鐵為蘭州副市長。

陸媒指出，許勇鐵的籍貫是台南，1972年1月出生於福建廈門，1993年1月加入中國共產黨，也是台盟中央委員，福建省政協常委，台盟福建省委會專職副主委。

報導提到，許勇鐵以蘭州市領導的身份參加了11月25日、12月12日的兩場公開活動，還主持了12日舉行的「一帶一路」蘭州走進福州交流推介活動。

據了解，許勇鐵其實就是大陸所謂的「台二代」，雖然籍貫為台灣，但出生、成長都是在中國大陸。

值得注意的是，許勇鐵今年7月曾出席「紀念施琅統一台灣340周年座談會」，並在致詞時表示，「施琅統一台灣，無愧於維護國家統一的明智之舉，這對今天我們解決台灣問題仍有借鑒的現實意義。」

事實上，與許勇鐵背景類似，並在大陸從政的「台二代」並不少見，屬於大陸「民主黨派」的台盟（台灣民主自治同盟）中有不少領導階層都是此背景，他們的父親或母親（或兩者皆為）來自台灣，因此籍貫為台灣，但自己則是在中國大陸生長。

▼許勇鐵曾讚施瑯統一台灣是「明智之舉」。

