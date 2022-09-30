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《台北女子圖鑑》設定台南根本引戰　苗栗人曝1點：有夠不可思議

▲《台北女子圖鑑》桂綸鎂率領台南幫成員：王柏傑、夏于喬和「宇宙」林思宇。（圖／Disney+提供）

▲《台北女子圖鑑》播出後，評價兩極化。（圖／Disney+提供）

網搜小組／劉維榛報導

台劇《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，講述出生台南永康的女主角（桂綸鎂飾演）北漂奮鬥的故事，怎料播出後評價兩極化，網紅「半調子文青」看不下去直呼，「錯就錯在把女主角設定成台南人」，而身為苗栗國的子民，「半調子文青」則笑虧，「設定成苗栗人比較說的過去啦！」

「半調子文青」在粉專認為，新劇《台北女子圖鑑》錯就錯在「把女主角設定成台南人」，先不說台南真的超級熱鬧又好玩，大部分台南人根本超以台南為榮，他們走到台北每家店都要說一次「我家巷口那家屌打整個台北」。

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事實上，「半調子文青」是土身土長的苗栗人，他直言，若女主角林怡姍「設定成苗栗人比較說的過去啦」，原因是10年過去了，感覺苗栗都沒什麼進步，「苗中還是被叫毛中，會讀書的學生肯定往竹中、台中一中跑，更別說大學會留在苗栗讀聯大了。」

同樣身為北漂族打拚的「半調子文青」，他也直呼工作快10年，在生活中習以為常的星巴克，直到去年才在我們苗栗市區開了第一家，「想想真的有夠不可思議。」

底下引來近4千名網友也熱議，「他們天龍人想羞辱的...當然是我們南部的子弟啊」、「或是雲林海線的鄉鎮也比較合理」、「設定台南根本引戰」、「你不懂編劇啦，台北之外全部是南部的好嗎？基隆也是南部不要嘴」、「設定成花蓮人也很能說得過去，畢竟我們家鄉到現在都還沒有50嵐（是多想喝）」、「身為苗栗人我想說，苗栗市超級偏僻的啦」。

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