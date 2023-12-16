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快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

▲福興鄉停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

▲福興鄉高壓線被強風吹斷，停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今日東北季風增強，各地颳起9至11級強陣風，彰化地區強風吹襲造成零星停電有48件，台電人員疲於奔命，福興鄉地區下午4點多發生高壓斷線，由於斷線處施工困難，台電為保護施工人員安全，需短時暫停另一條饋線，致目前尚有2312戶停電中，已加派3名人力搶修中，預計19：00前完成復電。

▲福興鄉停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

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▲福興鄉停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

中央氣象署今(16日)發布陸上強風特報，由於東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及離島易有9至11級強陣風，空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，彰化也受到強風影響，一大早沿海地區明顯感受到陣陣強風。

台電表示，福興鄉大崙街39號附近下午4點強風，電杆高壓電線不敵強風吹襲，造成零星停電有48件，台電人員疲於奔命，福興鄉地區下午4時15分發生高壓斷落，造成停電，維修人員抵達現場後，發現現場斷線處搶修困難，需辦理下層另一條饋線停電方能搶修，於16時55分許辦理另一條饋線停電，有2312戶受到影響。

▲福興鄉停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

▲福興鄉停電台電緊急搶修。（圖／台電彰化營業處提供）

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