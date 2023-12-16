新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

▲前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」。（圖／中信提供）



記者陶本和／台北報導

新北中信特攻籃球隊16日迎戰高雄全家海神。由於2024總統大選接近，前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」，強調公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。

11月中旬，前國安局副局長、中華民國籃球協會副理事長陳國恩，偕同台灣頂級職業籃球大聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群，以及中信育樂旗下之新北中信特攻籃球隊總經理劉志威、總教練李逸驊等人，前往新北地檢署拜會。當時即與新北地檢署檢察長余麗貞，討論如何防制不法介入賽事，抑或介入選舉等議題。

對此，余麗貞檢察長表示，「地檢署全體同仁為了維護職籃的永續發展，都會傾盡全力防制不法，讓球迷朋友可以享受優質、精彩的賽事。」先前余檢察長也指派劉恆嘉主任檢察官作為「防治職籃不法事件小組」專責聯繫窗口，雙方建立流暢的通報機制。

▼前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」。（圖／中信提供，下同）



此外，因總統、副總統及立法委員選舉將在明年1月13日舉行，余麗貞也特別向大眾宣導「反賄選」議題，強調「賄選是我們民主社會的大敵，它不僅破壞了選舉的公正，也侵蝕了我們作為公民的基本權利」。

她認為，就像今天在這裡觀看籃球比賽一樣，公平是競爭的基礎，選舉也應該這樣，必須公正無私，才能選出真正代表人民的領導者。除了賄選以外，還有一些妨害選舉的行為同樣需要我們警惕。例如選舉賭盤，這不僅違法，還會扭曲選舉的公平性，嚴重影響選舉的結果。此外，假訊息或境外勢力的干擾也是一大威脅，這些勢力可能透過各種管道，企圖影響我們的選舉與政治。

新北地檢署向民眾呼籲，「如果有任何不法選舉的線索，都歡迎向新北地檢署檢舉，除了會嚴加保護檢舉人的身分之外，還可以獲得最高2,000萬元的選舉獎金」。期盼全民共同防制任何不法行為，維護公民權利以及健康的職籃環境。