　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

▲▼前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署合作，前往現場共同宣導「反賄選」，強調公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。。（圖／中信提供）

▲前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」。（圖／中信提供）

記者陶本和／台北報導

新北中信特攻籃球隊16日迎戰高雄全家海神。由於2024總統大選接近，前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」，強調公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。

11月中旬，前國安局副局長、中華民國籃球協會副理事長陳國恩，偕同台灣頂級職業籃球大聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群，以及中信育樂旗下之新北中信特攻籃球隊總經理劉志威、總教練李逸驊等人，前往新北地檢署拜會。當時即與新北地檢署檢察長余麗貞，討論如何防制不法介入賽事，抑或介入選舉等議題。

對此，余麗貞檢察長表示，「地檢署全體同仁為了維護職籃的永續發展，都會傾盡全力防制不法，讓球迷朋友可以享受優質、精彩的賽事。」先前余檢察長也指派劉恆嘉主任檢察官作為「防治職籃不法事件小組」專責聯繫窗口，雙方建立流暢的通報機制。

▼前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署余麗貞檢察長合作，前往現場開球並宣導「反賄選」。（圖／中信提供，下同）

▲▼前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署合作，前往現場共同宣導「反賄選」，強調公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。。（圖／中信提供）

此外，因總統、副總統及立法委員選舉將在明年1月13日舉行，余麗貞也特別向大眾宣導「反賄選」議題，強調「賄選是我們民主社會的大敵，它不僅破壞了選舉的公正，也侵蝕了我們作為公民的基本權利」。

她認為，就像今天在這裡觀看籃球比賽一樣，公平是競爭的基礎，選舉也應該這樣，必須公正無私，才能選出真正代表人民的領導者。除了賄選以外，還有一些妨害選舉的行為同樣需要我們警惕。例如選舉賭盤，這不僅違法，還會扭曲選舉的公平性，嚴重影響選舉的結果。此外，假訊息或境外勢力的干擾也是一大威脅，這些勢力可能透過各種管道，企圖影響我們的選舉與政治。

新北地檢署向民眾呼籲，「如果有任何不法選舉的線索，都歡迎向新北地檢署檢舉，除了會嚴加保護檢舉人的身分之外，還可以獲得最高2,000萬元的選舉獎金」。期盼全民共同防制任何不法行為，維護公民權利以及健康的職籃環境。

▲▼前國安局副局長、現任中華民國籃球協會副理事長陳國恩與新北地方檢察署合作，前往現場共同宣導「反賄選」，強調公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。。（圖／中信提供）

ET快訊
快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電
英雄聯盟陸最正主播「宣布結婚」！曬18張絕美婚紗照
IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍
「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往
自撞車禍　男乘客重傷慘死
今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點
美景成歷史！「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

爭取桃園客家鄉親支持　賴清德推公共服務普及化6項客家政見

「戰貓」蕭美琴台中連趕6場助講　送快樂貓！與孩子分享聖誕故事

幫黃柏霖站台！民眾搶握手送菜頭　盧秀燕激動：高雄市民超熱情

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

爭取桃園客家鄉親支持　賴清德推公共服務普及化6項客家政見

「戰貓」蕭美琴台中連趕6場助講　送快樂貓！與孩子分享聖誕故事

幫黃柏霖站台！民眾搶握手送菜頭　盧秀燕激動：高雄市民超熱情

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

216個夢想實現　KEEP WALKING 20年回顧見證台灣精神

快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

穿整套聖誕老人用餐5折！3家餐廳推裝扮優惠　服飾有紅+綠送干貝

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

肚子按摩防便秘！　2關鍵大便更順

盧貝松再次來台！坎城影帝同行　卡賴伯寶島初體驗：最想嘗試小吃

王識賢爆被Ella缺席理由惹火　首露面全說了！合作拍戲「順著她的毛抓就好」

韓殘疾公務員吃飯遇8+9　遭高中生「足球迴旋踢」！腫成豬頭數度休克

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

參選人財報曝光！高雄「郭董」投資破11億　台中「車王」擁多輛豪車

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了　侯康30-39歲增8.5個百分點

中時民調公布：棄保效應定勝負

強攻青年選票！　侯友宜再拋學貸免利息：政府全面補貼

吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

幕後／吳欣盈釀聯合國嗆背叛信任　台灣未來恐無法再參加

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

阿北對不起！段體佩架看板挺侯

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

王鴻薇批司法介選：不辦詐騙辦里長

李明璇競總今成立！不只韓國瑜站台　高人氣還讓「在野整合了」

更多熱門

相關新聞

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

民進黨總統候選人賴清德今（16）日下午冒著寒風細雨出席桃園市中壢區的「挺客家親子派對」活動，現場演唱本次客家競選歌曲「四海大平安」，亦為賴清德首次對外演唱，贏得滿堂彩！賴清德更提出公共客家、客家青年、飲食客家、文創客家、區域客家與國際客家等六項客家政策，呼籲客家鄉親支持他與美琴能高票當選。

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

侯友宜批政府未跟陸溝通　賴清德：為何合理化中國各種施壓行為？

侯友宜批政府未跟陸溝通　賴清德：為何合理化中國各種施壓行為？

賴清德因老家爭議幾度落淚　謝龍介酸：孟姜女哭倒萬里長城才2聲

賴清德因老家爭議幾度落淚　謝龍介酸：孟姜女哭倒萬里長城才2聲

民眾黨內參民調柯文哲坐二望一　林濁水酸：具有特異調查能力

民眾黨內參民調柯文哲坐二望一　林濁水酸：具有特異調查能力

關鍵字：

新北檢察長陳國恩2024總統2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

男同學全程跟唱　婁峻碩cue上台

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面