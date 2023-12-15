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鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

▲▼ 2023年香火最旺寺廟（圖／記者劉維榛攝）

▲ 2023年香火最旺寺廟出爐！（圖／記者劉維榛製表）

網搜小組／劉維榛報導

許多人過年會到廟宇走春，而2023年香火最旺寺廟曝光了，第一名由「雲林北港朝天宮」破680萬造訪人次奪冠，第二與第三名分別為「雲林北港的武德宮」、「台南南鯤鯓代天府」，而每年吸引萬名信眾參與繞境的「白沙屯拱天宮」位居第6名，還有大家熟悉的「大甲鎮瀾宮」則名列第8名。

根據最新交通部觀光署資料統計，今年1至9月香火最旺的寺廟出爐了，冠軍為「雲林北港朝天宮」，以680萬1800造訪人次輾壓各廟；同樣位在雲林的「北港武德宮」為669萬9519人次、「台南南鯤鯓代天府」則擁有546萬100人次造訪。

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接下來4至第13名部分，分別為屏東車城福安宮（370萬145人次）、台南麻豆代天府（327萬8052人次）、苗栗白沙屯拱天宮（320萬2793人次）、高雄佛光山（185萬7366人次）、台中大甲鎮瀾宮（117萬1879人次）、彰化鹿港龍山寺（69萬6307）、台中萬和宮（19萬7155人次）、法鼓山世界佛教教育園區（11萬2772人次）、中臺禪寺 （2萬1091人次）、清水祖師廟（8344人次）。

實際觀察一番，觀光局公布的前10名寺廟中，全數都集中在中南部，而北部僅有法鼓山世界佛教教育園區與清水祖師廟上榜，分別排行11與13名。

關於宮廟資產部分，過去曾有平面媒體調查，沒能擠進榜單的艋舺龍山寺約有53億元、台南的南鯤鯓代天府30億、大甲鎮瀾宮約20億、北港朝天宮16億。

▼北港朝天宮創建於清康熙33年（西元1694年）。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19、20日兩天，舉辦媽祖鑾駕出巡，朝天宮董監事會9日下午開會討論結果，一致通過停辦1年，成為朝天宮創廟3百多年來首次停辦媽祖出巡。（圖／記者蔡佩旻攝）

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