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社會 社會焦點 保障人權

詐團黑吃黑互打！剛收700萬詐款遭搶走　警夜逮3人...被害人也收押

▲▼ 詐團黑吃黑 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 剛收詐款的翁男下秒遭搶。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區一名18歲翁姓男子報案表示，上月13日在路上遭人噴灑辣椒水，搶走700萬，新北市警察局新莊分局獲報發現案情不單純，原來是詐騙集團黑吃黑，報請新北地檢署指揮偵辦，隔日於高雄市拘提27歲王男、30歲王男、21歲林男到案，查扣102萬6600元、5支手機等證物，全案依強盜罪嫌移請新北地檢署溯源追查，但翁姓車手因為涉嫌詐歉，也遭新北地院收押禁見。

▲▼ 詐團黑吃黑 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 林男噴辣椒水趁隙奪走收取的款項後逃逸。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，翁姓男車手於11月13日上午10時許，到思源路某巷口向陳姓被害人收取700萬的詐騙款項，正當他提著大筆現金離去時，冷不防從旁邊竄出一名陌生男子，向他噴灑辣椒水並搶走裝滿現金的手提袋後逃逸。翁男受到驚嚇後連忙離開現場，直到隔（14）日凌晨才向警方報案。

經調閱分析周邊監視器影像，發現其中一名林姓犯嫌(21歲)於翁男收取詐款時，先於附近盯哨查看，趁隙搶走裝滿現金的手提袋之後，再與另一名王姓犯嫌(30歲)會合往高雄逃逸。

▲▼ 詐團黑吃黑 。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊警分局立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，連夜南下追緝，於高雄市前鎮區、燕巢區及仁武區等地，分別拘提27歲王男、30歲王男、21歲林男到案。現場查扣新台幣102萬6600元、手機5支等證物，全案依強盜罪嫌移請新北地檢署偵辦，並持續溯源追查其他共犯找回全部贓款。

而翁姓車手因為涉及詐欺，也遭新北地院裁定收押禁見。

▲▼ 查獲一百多萬元 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 查獲一百多萬元 。（圖／記者戴上容翻攝）

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