　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛！路怒男下車狂揮鐵棒　他拿手機錄影自保...也被罰　

▲▼新莊街頭日前發生行車糾紛，一名男子氣憤拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新莊街頭日前發生行車糾紛，一名男子氣憤拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

34歲謝姓男子日前與鄧姓男子發生行車糾紛，2車在新北新莊街頭尬車，謝男後來抓狂，持鐵棍在路上揮舞恐嚇，過程被鄧男手機拍下上傳網路，事後也報警提告。新莊警方15日到桃園逮捕謝男，謝男氣憤表示，全是因為鄧開車不讓道，才讓自己出現暴力行為。警方表示，謝涉多項交通違規將依法告發，最高恐併罰3萬9600元罰鍰，另，鄧男行車使用手機則依法開處3000元。

▲▼新莊街頭日前發生行車糾紛，一名男子氣憤拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲2車在因為爭道發生行車糾紛 。（圖／記者戴上容翻攝）

事件發生在昨14日下午近5時許，謝姓男子與38歲鄧男所駕駛的汽車，在新莊新泰路上互爭車道，雙方在大馬路上上演追車戲碼，兩車追逐一陣後，謝男突然強行剪車，下車後拿著鐵棍站在路中間不斷揮舞、飆罵。鄧男見狀嚇壞一路倒車，並用手機錄影存證，事後向桃園中壢警方報案，並將畫面PO網，引發熱議。

▲▼新莊街頭日前發生行車糾紛，一名男子氣憤拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲謝男拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／翻攝自爆料公社）

新莊警方表示，該案轉至分新莊分局受理，分局昨15日到謝男桃園租屋處找人，依恐嚇、強制罪嫌函送偵辦。謝男到案後憤恨不平表示，因為鄧男不讓道，他才會氣憤拿鐵棍亂揮。

警方表示，針對交通違規部分，謝男不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛突中任意驟然減速，煞車或於車道中暫停、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道。將依道路交通管理處罰條例製單舉發，最高合併開處3萬9600元罰鍰。

另外，鄧男行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，也將開罰3000元罰鍰。

ET快訊
18號颱「艾維尼」最快明天生成！　路徑出爐　
他查好市多APP「近7000元驚喜」　小心別過期！會員：太貼
快訊／國道1號「5車連環撞」　回堵5km後方紫爆
「相機放胸上」遭騙拍邪惡視角！　外拍界林志玲：請別再傳閱
正妹遭男友劈腿　失婚男幫「報復」淪洗錢犯！結局逆轉
2023殯葬業大變動　3龍頭大亨全現「人生變數」
肯德基「隱藏代碼」被挖出！　下殺47折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母離家只留1句「不用照顧我了」　女15年後終尋獲...已天人永隔

三重刺青男跳2樓沿街咆哮...警上前制伏　驚見他「口袋藏4把刀」　

快訊／國道1號南下「5車連環追撞」　回堵5km後方紫爆

行車糾紛！路怒男下車狂揮鐵棒　他拿手機錄影自保...也被罰　

半夜不睡覺路邊慶生「貨車上放煙火」　桃警快打部隊逮9人

控夫婚後「控制狂式AA制」　妻提離婚還被逼陪過夜

快訊／新北機車擦撞水泥車　騎士倒地遭輾...當場爆頭慘死

雨天打滑失控！新北台62線自小客撞護欄　車頭沒了...女駕駛臉擦傷

嗲音當眾笑小兵「不夠陽剛」還全身扭動　陸軍步兵班長這下慘了

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」　怒告學校慘吞敗

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

母離家只留1句「不用照顧我了」　女15年後終尋獲...已天人永隔

三重刺青男跳2樓沿街咆哮...警上前制伏　驚見他「口袋藏4把刀」　

快訊／國道1號南下「5車連環追撞」　回堵5km後方紫爆

行車糾紛！路怒男下車狂揮鐵棒　他拿手機錄影自保...也被罰　

半夜不睡覺路邊慶生「貨車上放煙火」　桃警快打部隊逮9人

控夫婚後「控制狂式AA制」　妻提離婚還被逼陪過夜

快訊／新北機車擦撞水泥車　騎士倒地遭輾...當場爆頭慘死

雨天打滑失控！新北台62線自小客撞護欄　車頭沒了...女駕駛臉擦傷

嗲音當眾笑小兵「不夠陽剛」還全身扭動　陸軍步兵班長這下慘了

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」　怒告學校慘吞敗

母離家只留1句「不用照顧我了」　女15年後終尋獲...已天人永隔

幕後／吳欣盈釀聯合國嗆背叛信任　台灣未來恐無法再參加COP

外媒爆NVIDIA向台積電下超急單　供應中國特規AI晶片

川普前律師朱利安尼「誹謗選務人員」　法院判賠46億元

三重刺青男跳2樓沿街咆哮...警上前制伏　驚見他「口袋藏4把刀」　

北韓人民偷賣牛肉「嚐禁忌美味」　9男女慘被綁木樁！公開處決虐屍

「身體沒有怪怪的」　張奕想跟台鋼簽自行培訓

熱帶性低氣壓生成！路徑出爐　最快明天成18號颱「艾維尼」

4月大男嬰睡一半「遭龍捲風颳上天」　卡在樹上奇蹟存活

川普離開白宮前　2700頁「通俄門」機密文件消失！至今找不到

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

社會熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

正妹駕駛疑不敢倒車！路口對決女騎士　民眾卡1hr崩潰

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」

即／被招待遊大陸！北市3里長交保

台南男刺3刀弒母！出院認情緒失控

妻讚小王下面「我喜歡」　人夫氣炸提告

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

日籍攝影師來台租屋遭詐　親曝全程

郭再添服務處當私刑場　起底過往爭議

關務人員放行加熱式菸草　關務署：主動移送

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

更多熱門

相關新聞

男嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆傻了

男嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆傻了

台南市東區大同路上1家餐飲店，14日晚間遭1名男子2次登門恐嚇，該男子持鐮刀上門，一直向被害人說「愛我老婆就帶走」，被害人一直表示他不認識對方，由於男子步步進逼還揮動手中鐮刀，老闆只能報警自保。市警一分局表示，已通知涉案人到案說明以釐清案情，並對該處所周遭加強巡邏。

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

楊繡惠報警被勸放棄　信義分局遭指「不肖警長」回應了

楊繡惠報警被勸放棄　信義分局遭指「不肖警長」回應了

楊繡惠遭恐嚇又被警勸放棄報案　警方回應了

楊繡惠遭恐嚇又被警勸放棄報案　警方回應了

關鍵字：

尬車新莊馬路恐嚇鐵棍

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

資生堂千金3度隆乳！

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面