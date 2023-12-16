行車糾紛！路怒男下車狂揮鐵棒　他拿手機錄影自保...也被罰　

▲▼新莊街頭日前發生行車糾紛，一名男子氣憤拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

34歲謝姓男子日前與鄧姓男子發生行車糾紛，2車在新北新莊街頭尬車，謝男後來抓狂，持鐵棍在路上揮舞恐嚇，過程被鄧男手機拍下上傳網路，事後也報警提告。新莊警方15日到桃園逮捕謝男，謝男氣憤表示，全是因為鄧開車不讓道，才讓自己出現暴力行為。警方表示，謝涉多項交通違規將依法告發，最高恐併罰3萬9600元罰鍰，另，鄧男行車使用手機則依法開處3000元。

▲2車在因為爭道發生行車糾紛 。（圖／記者戴上容翻攝）

事件發生在昨14日下午近5時許，謝姓男子與38歲鄧男所駕駛的汽車，在新莊新泰路上互爭車道，雙方在大馬路上上演追車戲碼，兩車追逐一陣後，謝男突然強行剪車，下車後拿著鐵棍站在路中間不斷揮舞、飆罵。鄧男見狀嚇壞一路倒車，並用手機錄影存證，事後向桃園中壢警方報案，並將畫面PO網，引發熱議。

▲謝男拿鐵棍出來恐嚇 。（圖／翻攝自爆料公社）

新莊警方表示，該案轉至分新莊分局受理，分局昨15日到謝男桃園租屋處找人，依恐嚇、強制罪嫌函送偵辦。謝男到案後憤恨不平表示，因為鄧男不讓道，他才會氣憤拿鐵棍亂揮。

警方表示，針對交通違規部分，謝男不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛突中任意驟然減速，煞車或於車道中暫停、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道。將依道路交通管理處罰條例製單舉發，最高合併開處3萬9600元罰鍰。

另外，鄧男行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，也將開罰3000元罰鍰。