快訊／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡…警封鎖現場調查

▲板橋區一名老婦自5樓頂墜落至2樓鐵皮屋頂（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名婦人不明原因自5樓頂墜落至2樓鐵皮屋頂，當場死亡，丈夫表示妻子這幾天感冒，也沒有發生爭吵，只知她要出門看醫生，沒想到發生憾事，鑑識人員正調查事故原因；20分鐘後，新莊區也有一名女國中生自15樓墜落，先撞到5樓雨遮再墜落到1樓馬路，經送醫仍搶救不治，警方在頂樓發現她的手機，目前已通知家屬及通報校方。

據悉，板橋區光武街13日下午1時30分，70歲阮姓婦人不明原因自住家5樓頂樓墜落，直接落在2樓鐵皮屋頂，救護人員趕抵時，阮婦已經沒有呼吸心跳當場死亡，丈夫表示阮婦並沒有精神疾病，也無在外欠債，這幾天也沒有異狀，鑑識人員正採證調查中。

同一時間，下午1時50分，新莊區中平路一處住宅大樓，一名女國中生從15樓墜落撞到5樓雨遮後掉到1樓馬路，女子下巴骨折變形，腹部開放式傷口，當場失去生命跡象，緊急送往部立台北醫院，但仍傷重不治，警方在頂樓發現她的手機，目前正在聯繫家屬，釐清墜落原因。

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