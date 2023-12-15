小姑亮出男友照片！她一看「是我前任」超慌張：要不要說

▲小姑的男友是原PO前男友。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若碰到前任，能自然相處嗎？一名女網友發文表示，她和小姑感情不錯，日前對方向她分享自己男友的照片時，「我驚嚇一下，才發現是我以前男友！」她現在該如實說清楚嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「小姑新男友，竟是自己以前男友」為標題發文，提到小姑現在有男友，且雙方已經交往兩個多月，於是對方就有意帶男友回家給家人看看。

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原PO透露，她和小姑感情不錯，所以對方還拿了男友照片給她看。只不過，她定睛一看卻發現，小姑男友竟是「我以前男友，可是已經分手很多年」。

後來小姑開口詢問，要不要把男友帶回家？原PO內心就非常慌張，不知道怎麼告訴對方「她的男友是我以前男友」，且小姑之後如果真的帶回家，雙方一定都會很尷尬，她現在應該老實說嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只要不尷尬，尷尬就是別人」、「這還好吧？台灣很小啊，而且只是交往而已」、「沒什麼好隱瞞啊，都已經是過去式，隱瞞了還以為你還有其他意思」、「幹嘛多事，免得以後吵翻天」。也有網友認為，男方未必會隱瞞，所以不如先開口說，「要說啊，你不說，如果男生先說呢？小姑會覺得你為什麼裝不知道」。