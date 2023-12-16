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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸爆發「非洲豬瘟」！官方內部文件流出：疫情異常嚴峻

▲▼半個月爆3起非洲豬瘟！　大陸豬價上漲至每公斤80元。（圖／CFP）

▲大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸北方疑似爆發非洲豬瘟疫情！15日，四川省畜牧業協會一份《關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議》（川畜協「2023」10號）文件在群組內流傳，引發業內討論。據陸媒《財聯社》報導，四川省畜牧業協會相關人士證實，「該份文件真實存在，目前已經提交四川省農業農村廳，但現在農業農村廳正在研判，尚未批覆。」

文件指出，近期，從全國範圍來看，非瘟疫情發生和擴散主要集中在河南、山東、河北等省，其他一些省區豬病明顯增多、樣本上升，華東、西南、華南地區也有散發。

文件表示，整體來看，目前北方非瘟持續發酵中，特點是病毒毒株變異、重組複雜，臨床症狀不明顯異常豬CT值低，隱藏排毒時間長、拔牙難度極高。運載工具、物流、肉品、人員、空氣、水源多途徑傳播。

文件稱，趨勢上看，目前還沒有發病減緩跡象，疊加冬季因素，疫情形勢發展情況異常嚴峻。四川是養豬大省，生豬跨省調運頻繁，如果不及時採取積極應對措施，一旦疫情傳入蔓延，將給四川生豬產業造成巨大損失和嚴重影響。

事實上，四川省畜牧業協會的擔憂不無道理，此前某地區畜牧站相關人士透露，「下面的生豬疫病現在的確有點厲害。」

具體來看，該份文件提出了「關於優化生豬跨省調運管理措施的請示」，請求嚴格調運管理實施時間和範圍，從2023年12月15日到2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫社區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

此外，文件還請求嚴格控制調運條件，嚴控「點對點」調運養殖企業資質；嚴格審核調運資質、實施入川生豬指定通道管理；嚴格執行入川豬只非洲豬瘟檢測制度，對所有入川豬只進行快檢，做到應檢盡檢等。

有分析人士表示，「10-11月份，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。」

Mysteel數據顯示，今年以來淘汰母豬價格持續下跌，截至2023年第49周，中國大陸淘汰母豬均價為8.92元/公斤，創下最近3年以來同期的低點。

值得一提的是，此前山東省畜牧獸醫局在11月23日也曾發布關於優化生豬跨大區調運管理措施的通知稱，「自2023年12月1日至2025年11月30日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫社區生豬外，東部區外超過30公斤的商品豬禁止調入我省育肥，需進入我省屠宰用生豬，其養殖企業經登記後方可調運至省內定點屠宰企業。允許調運的生豬種類和範圍與原管理措施並無變化。」

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