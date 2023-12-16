　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底議員郭再添！服務處當私刑場　打傷候選人、無視警仍當選

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣議員郭再添被捲入詐騙集團擄人施暴案件，高雄橋頭地檢署檢察官認為他涉案情節重大，14日傳喚到案說明之後，已向高雄地院聲請羈押禁見獲准。據傳，郭再添不是第一次將服務處當私刑場，過去還因違反藥事法、反滲透法、選罷法被起訴，官司纏身，去年甚至被爆料打傷新園鄉陳姓鄉代候選人，爭議極高。

▲▼屏東縣議員郭再添。（圖／翻攝郭再添臉書）

▲郭再添過去捲入多件官司，如今又因案被逮。（圖／翻攝自郭再添臉書）

回顧案情經過，一開始警方調查發現，詐團成員因懷疑林姓男子私吞200多萬元詐款，於是找上郭再添幫忙，郭今年10月9日晚間至翌日凌晨委託吳嫌、林嫌、陳嫌，將林男從高雄市三民區某燒烤店帶走，一行人來到屏東新園鄉的辦公處所談判。

然而，林男在談判過程中遭多人圍毆，一度還被關押在辦公處所2樓，隨後又被轉移到郭再添配偶經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等地點，直到女友警覺不對勁報案，才在旗山工寮獲救，當時他已經被打到全身是傷。

根據《自由時報》報導，這不是郭再添第一次將服務處當私刑場，他在去年選舉期間，因為接受中國廣東省某機關資助引進快篩試劑，結果被依違反藥事法、反滲透法、選罷法起訴；同年郭又在服務處打傷新園鄉陳姓鄉代候選人，並帶著手下們前往陳男的服務處叫囂，甚至一度無視在場警察制止。

此外，郭再添過去曾在中國經商，2009年首度參選屏東縣議員，2014年連任成功，但2018年連任失利，2020年至2021年間他經常在臉書發文分享東南亞的經商過程，打卡地點標註為「緬甸曼德勒省曼德勒」，直到2022年8月才又開始發文談論政治，之後便以無黨籍身分參選並當選議員。

如今，郭再添捲入詐團擄人施暴案，高雄橋頭地檢署檢察官14日執行搜索，並傳喚郭到案說明，訊後認為郭涉犯《刑法》加重妨害自由罪及傷害罪，且嫌疑重大，有羈押的原因及必要性，向高雄地院聲押禁見後獲准。

ET快訊
放屁多又好臭？營養師曝「5種食物」少吃　豆腐豆漿也中鏢
撞見八點檔「演員薪資表」！　阿本揭7年前隱退殘酷內幕：血淋淋
ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票
ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了　侯康30-39歲增
GG罹癌只能「斷根求生」　5症狀要注意！醫曝唯一預防法
李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣甜喊「嚇到了吧？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起底議員郭再添！服務處當私刑場　打傷候選人、無視警仍當選

關務人員放水讓7萬條加熱菸流入市面　關務署：主動調查移送

日籍攝影師「在台租屋遭詐騙」！本人還原受騙全程

男刺3刀弒母出院！認了情緒失控「母親一直反覆跌倒」

「一審龍頭」北院黃國忠18日卸任　歡送會感性吐露「不能釋懷」往事

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

快訊／北市41里長爽玩大陸...觸《反滲透法》遭約談　有人剛下飛機

同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

新北土城某大廈竄火煙！男大生見家中縫紉室起火...急逃生求援

監獄內設投票所聲請釋憲　大法官裁定不受理

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

基隆房屋坍塌「2樓地板砸落」　粉塵直噴！鐵皮壓毀整排機車

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

起底議員郭再添！服務處當私刑場　打傷候選人、無視警仍當選

關務人員放水讓7萬條加熱菸流入市面　關務署：主動調查移送

日籍攝影師「在台租屋遭詐騙」！本人還原受騙全程

男刺3刀弒母出院！認了情緒失控「母親一直反覆跌倒」

「一審龍頭」北院黃國忠18日卸任　歡送會感性吐露「不能釋懷」往事

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

快訊／北市41里長爽玩大陸...觸《反滲透法》遭約談　有人剛下飛機

同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

新北土城某大廈竄火煙！男大生見家中縫紉室起火...急逃生求援

監獄內設投票所聲請釋憲　大法官裁定不受理

第16年！桃園市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁　寒冬送暖關懷弱勢

婚宴突下大雪！賓客仍續吃辦桌　網笑：流雪席

助攻蔡銘軒！林飛帆率護國海鯤號開進南投　籲三票投綠

基北北桃合作交流平台會議　邱佩琳：共同邁向永續城市願景

比利時前議員被中國收買　所屬政黨開除、親俄歷史引議

起底議員郭再添！服務處當私刑場　打傷候選人、無視警仍當選

3屆賽揚強投椎間盤開刀　39歲薛茲爾至少休半年

撞見八點檔「演員薪資表」！　阿本揭7年前隱退殘酷內幕：血淋淋

以色列軍方認「搞錯」誤殺3人質！　家屬氣炸湧上街抗議

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

即／被招待遊大陸！北市3里長交保

台南男刺3刀弒母！出院認情緒失控

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

日籍攝影師來台租屋遭詐　親曝全程

關務人員放行加熱式菸草　關務署：主動移送

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

高中生拍「砲兵實戰片」　父氣炸索賠240萬破局

大哥恐怖SM私刑小弟！熱熔膠燙命根子+肛門逼塞2檳榔

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

北院黃國忠歡送會感性吐往事

台中警開槍逮要犯　車內藏4長5短槍

更多熱門

相關新聞

涉詐團擄人施暴案！屏縣議員郭再添羈押禁見

涉詐團擄人施暴案！屏縣議員郭再添羈押禁見

一名林男子捲入詐騙集團，遭詐團姓成員懷疑私吞200多萬元，因此遭擄走施暴。警方獲報後於一處工寮將受害林男救出，進一步追查發現屏東縣議員郭再添也捲入其中，且涉案情節重大。高雄橋頭地檢署檢方14日執行搜索，並傳喚郭到案說明，訊後向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

屏東四重溪溫泉季必玩！打卡絕美燈飾、餵食超萌水豚君

屏東四重溪溫泉季必玩！打卡絕美燈飾、餵食超萌水豚君

提95歲母還須繳健保費「我X的要死」　蘇清泉再因1事轟政府王八蛋

提95歲母還須繳健保費「我X的要死」　蘇清泉再因1事轟政府王八蛋

防制違規改裝車　屏東警2告發單

防制違規改裝車　屏東警2告發單

淨化選前治安　屏警局長治安熱區掃蕩

淨化選前治安　屏警局長治安熱區掃蕩

關鍵字：

郭再添屏東

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

資生堂千金3度隆乳！

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

強冷氣團襲北台　今越晚越濕冷探10℃

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面