起底議員郭再添！服務處當私刑場　打傷候選人、無視警仍當選

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣議員郭再添被捲入詐騙集團擄人施暴案件，高雄橋頭地檢署檢察官認為他涉案情節重大，14日傳喚到案說明之後，已向高雄地院聲請羈押禁見獲准。據傳，郭再添不是第一次將服務處當私刑場，過去還因違反藥事法、反滲透法、選罷法被起訴，官司纏身，去年甚至被爆料打傷新園鄉陳姓鄉代候選人，爭議極高。

▲郭再添過去捲入多件官司，如今又因案被逮。（圖／翻攝自郭再添臉書）

回顧案情經過，一開始警方調查發現，詐團成員因懷疑林姓男子私吞200多萬元詐款，於是找上郭再添幫忙，郭今年10月9日晚間至翌日凌晨委託吳嫌、林嫌、陳嫌，將林男從高雄市三民區某燒烤店帶走，一行人來到屏東新園鄉的辦公處所談判。

然而，林男在談判過程中遭多人圍毆，一度還被關押在辦公處所2樓，隨後又被轉移到郭再添配偶經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等地點，直到女友警覺不對勁報案，才在旗山工寮獲救，當時他已經被打到全身是傷。

根據《自由時報》報導，這不是郭再添第一次將服務處當私刑場，他在去年選舉期間，因為接受中國廣東省某機關資助引進快篩試劑，結果被依違反藥事法、反滲透法、選罷法起訴；同年郭又在服務處打傷新園鄉陳姓鄉代候選人，並帶著手下們前往陳男的服務處叫囂，甚至一度無視在場警察制止。

此外，郭再添過去曾在中國經商，2009年首度參選屏東縣議員，2014年連任成功，但2018年連任失利，2020年至2021年間他經常在臉書發文分享東南亞的經商過程，打卡地點標註為「緬甸曼德勒省曼德勒」，直到2022年8月才又開始發文談論政治，之後便以無黨籍身分參選並當選議員。

如今，郭再添捲入詐團擄人施暴案，高雄橋頭地檢署檢察官14日執行搜索，並傳喚郭到案說明，訊後認為郭涉犯《刑法》加重妨害自由罪及傷害罪，且嫌疑重大，有羈押的原因及必要性，向高雄地院聲押禁見後獲准。