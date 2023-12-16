強冷氣團「斷崖式降溫」　今越晚越濕冷探10℃

▲北台灣越晚越濕冷，今晚明晨最低下探10度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日強冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷，今晚明晨最低下探10度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團強度。下週二還有另一波強冷空氣接力，而且會持續更久。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降、轉冷；今日各地區氣溫：北部19降至10度，中部12至25度，南部15至28度、東部11至26度。

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▲ 今(16日)晨4：40時真實色雲圖顯示，迎風面低雲增多(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，低雲伴隨降水回波消長(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(17)日北台濕冷，中南部白天涼、早晚冷；週末兩天應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，台北觀測站的最低氣溫將符合「大陸冷氣團」的定義，並有達「強烈大陸冷氣團」的機率，今晚明晨、北台灣都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至10度左右。

下週一(18日)白天至週二(19日)下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下週二晚起至週五(22日)另一股規模更大、影響更持久的冷空氣抵達；但最新模擬的強度，略微調弱、與前波相近，仍持續調整中，應密切觀察。下週六(23日)白天起冷空氣才逐漸減弱。