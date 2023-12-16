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最強北方冷空氣大軍「冬至深夜抵達」　強度達顛峰時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷空氣南下，下周二還有更強一波，未來一周寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣一波接一波，大陸冷氣團今(16日)報到，新竹以北和宜蘭明顯降溫，這波低溫明天清晨出現，苗栗以北空曠處10度上下，氣象專家指出，下波冷空氣下周二中午前後接力，且後續冷空氣不斷增援南下，最強的北方冷空氣大軍預計於下周五冬至深夜逐漸抵達，並於下周六(23日)清晨達到最強。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，冷空氣一波接一波，今天新竹以北及宜蘭，已經感受到冷空氣南下的影響，伴隨低溫跟強風，這波低溫預估明天清晨出現，苗栗以北空曠處10度上下，台北站預估低溫12度左右。

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賈新興指出，下一波冷空氣則預計19日下周二中午前後南下影響，之後的冷空氣是不斷的增援南下，最強的北方冷空氣大軍預計於下周五冬至深夜逐漸抵達，並於下周六(23日)清晨達到最強。1032等壓線更衝到花東的海岸山脈以及桃園以北一帶。

▲▼最強的北方冷空氣大軍下周五深夜逐漸抵達，下周六達到最強，1032等壓線衝到花東海岸山脈及桃園以北一帶。（圖／賈新興）

▲最強北方冷空氣大軍下周五深夜逐漸抵達，下周六達到最強，1032等壓線衝到花東海岸山脈及桃園以北一帶。（圖／賈新興）

不過賈新興表示，下周二午後這波冷氣團大軍，預報的台北站低溫並沒有比明天周日清晨這波更低，因此需要更多關注下周二這波。

至於高山是否有降雪的可能性，賈新興表示，下周三深夜至下周四清晨，太平山可能有機會出現漂亮的冰霰及霧淞美景；下周六深夜至下周日(24日)清晨，太平山也可能有機會再出現漂亮的冰霰及霧淞美景。

氣象達人彭啟明則表示，大陸冷氣團南下，周末天氣大變，北部、東北部顯著降溫，氣溫直直落，周六深夜至周日清晨市區低至13度，郊區可能達10到11度；中南部與花東日夜溫差加大，中部低溫13到15度，南部低溫16到17度，花東低溫14到16度。降雨部分，基隆北海岸與東北部山區有陣雨，其他北部與花東偶有短暫雨，桃園以南多雲或晴。

周日氣溫部分，彭啟明說明，北部、東北部寒冷一整天，最高15度，最低11到13度；中部白天18到20度，早晚12到14度；南部白天21到23度，夜間16到17度；花東白天18到20度，夜間14到16度。

彭啟明提醒，下周三新冷氣團來襲，下周四、下周五北部東北部再次降溫，低溫可能達10度，下周氣溫整體偏寒，需注意保暖。

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