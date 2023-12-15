　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菲律賓狂歡月　旅遊微影展xline直播x聖誕跨年＋抽機票住宿

▲艾爾文在長灘島的潜水體驗。（圖／菲觀提供）

▲艾爾文在長灘島的潜水體驗。（圖／菲觀部提供）

記者張佩芬／台北報導

菲律賓榮獲2023年世界旅遊獎(World Travel Awards)，連年獲選為亞洲和世界最佳潛水目的地；長灘島、宿霧、巴拉望三大海島，更陸續榮獲《Conde Nast Traveler》雜誌讀者票選為「世界最佳島嶼」；還有全球最長的菲式聖誕季，將在歲末邁入最高潮，菲律賓觀光部台灣分處今(15)日起在台北推出連串高規格宣傳活動，並獲得相關航空公司大力支持。

活動包括透過拍片辦微影展、line旅遊直播、在台北信義區舉辦聖誕跨年菲常快樂活動，還有抽獎活動。首波「菲律賓旅遊微影展」活動，菲觀部邀請知名旅遊生活YTR艾爾文，美女潛水教練與水中攝影師Peggy，還有超高人氣的前《食尚玩家》主持人夢多＆全方位幽默藝人杜力，前往長灘島、宿霧＋薄荷島、巴拉望三地拍片，請他們用影像說故事，帶領觀眾先睹為快。

菲觀部表示，這幾支影片的最大特色，除了企劃十分用心、風景引人入勝之外，4位影像大師也以其敏銳的觀察力，帶來震撼心弦的內容，把不同海島所有景點的精髓，濃縮在短短20分鐘內呈現，每部作品都能引起極大共鳴，加深觀眾對菲律賓的美好印象，希望有機會一遊，跟著影片去旅行。

首支長灘島影片，由艾爾文與Peggy聯手以出任務的方式，來到白沙灘的聖母岩礁，梁靜茹婚紗拍攝地之一的普卡貝殼沙灘，D’mall逛街、感受夜生活，並體驗潛水、立漿(SUP)、香蕉船、UFO、海上拖曳傘5種水上活動，還有直升機空中之旅，更前往新沙灘(Newcoast)的Boracay Keyhole，這處網紅祕境也是攝影愛好者的熱門取景地。

▲左上圖夢多在菲律賓發現比臉還大的海星；右上圖；菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士在微影展致詞；下圖為貴賓大合照。（圖／菲觀部提供）

▲左上圖夢多在菲律賓發現比臉還大的海星；右上圖；菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士在微影展致詞；下圖為貴賓大合照。（圖／菲觀部提供）

整個旅途中，他們精彩呈現長灘島的日夜之美，從水下到高空，帶大家海陸空玩全體驗，盡情探索長灘島屢獲國際大獎肯定～亞洲最美沙灘、世界最佳島嶼的魅力。

而由夢多、杜力與金鐘團隊通力合作的宿霧＋薄荷島影片，帶大家親近世界上最溫柔的鯨鯊、超迷你的眼鏡猴，在樸實的小島感受純真、釋放壓力，並且登高遠眺巧克力山，俯視這片數以千計的壯麗山群，這才突然發現，所謂的世界七大奇景，不只是個頭銜，巧克力山真正魅力在於，不管時間多久、看過幾次，每次見到巧克力山，總是如此觸動人心，帶來滿滿的療癒感。

巴拉望影片同樣出自夢多與杜力之手，他們在菲律賓這片最後淨土，深入公主港地底河流公園，體驗了本田灣跳島遊，並潛入科隆的水下世界，在全球排名前10大的熱門潛點，看見色彩繽紛的珊瑚礁群、海洋生物及二次大戰沈船，盡情探索海底的奧祕。

今天首映會嘉賓雲集，包含菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士，盛情贊助各獎項的菲律賓航空、長榮航空、中華航空、星宇航空、宿霧太平洋航空、亞洲航空、菲律賓皇家航空等業界代表，還有近百位幸運粉絲，均親臨誠品電影院一起觀影，現場亦提供了菲律賓甜點Bibingka及椰子汁，讓大家體驗一場融合視覺與味覺的雙重饗宴。菲觀部也安排4位影像大師與現場觀眾互動，在影片首映前，分享實地體驗的拍片心得；並於影片播映後，抽出菲律賓機票、住宿、機＋酒大獎，更歡迎所有觀眾到菲律賓玩，拍出屬於自己的菲律賓精彩故事。

詳情可瀏覽：「2023菲律賓旅遊微影展」活動網站
https://event-2.7to.com.tw/landingpage/23ph_movie

ET快訊
「白狼」張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢
快訊／赫伯羅德貨櫃船驚傳遭襲擊　船隻如改道好望角運價將大漲
工程師「和老婆愛愛」射不出來　醫曝問題：先戒1事
蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」
快訊／《帝王條款》炎上　Cheap道歉了
林宥嘉今晚攻蛋！　S.H.E「驚喜合體」了
「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

絕不接受中方貿易壁壘調查結果　經貿辦籲停止政治操弄

蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」

朱立倫喊桃園立委選情坐五望六　賴清德：半夜吹哨壯膽

菲律賓狂歡月　旅遊微影展xline直播x聖誕跨年＋抽機票住宿

財產申報曝光！民進黨不分區一人身價破3億　洪申翰蟬聯「最窮」封號

與學生分享駐美經驗　蕭美琴：台灣要成為團結大家的議題、而非分化的工具

吳欣盈出席COP28遭擋與外交部槓上　再開酸外交部是「斷交部」

趙少康18日前進台大　「讓年輕人明白侯康是拉下貪腐政權的最佳組合」

藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢、AI專家擁虛擬貨幣874萬

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

絕不接受中方貿易壁壘調查結果　經貿辦籲停止政治操弄

蔡英文台中輔選　喊讓蔡其昌更上一層樓「當史上最年輕立法院長」

朱立倫喊桃園立委選情坐五望六　賴清德：半夜吹哨壯膽

菲律賓狂歡月　旅遊微影展xline直播x聖誕跨年＋抽機票住宿

財產申報曝光！民進黨不分區一人身價破3億　洪申翰蟬聯「最窮」封號

與學生分享駐美經驗　蕭美琴：台灣要成為團結大家的議題、而非分化的工具

吳欣盈出席COP28遭擋與外交部槓上　再開酸外交部是「斷交部」

趙少康18日前進台大　「讓年輕人明白侯康是拉下貪腐政權的最佳組合」

藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢、AI專家擁虛擬貨幣874萬

前雲豹砍將「小蟲」回來了　威廉斯將加盟SBL台啤

快訊／赫伯羅德貨櫃船驚傳遭襲擊　船隻如改道好望角運價將大漲

東森送愛點燈傳遞幸福　王令麟化身聖誕老公公號召加入傳愛旅程

室友「居家上班」是否該付更多租金？　網2派掀論戰：感覺很差

56歲江國賓被質疑「怎麼那麼老」！認了會在意…高EQ回：哥學習中

女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

鼓鼓開唱一半突出事！　台下粉絲「1舉動」暖炸了

2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

「一審龍頭」北院黃國忠18日卸任　歡送會感性吐露「不能釋懷」往事

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！　肝連妹近拍5秒片超兇：太激動

政治熱門新聞

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢、AI專家擁虛擬貨幣874萬

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

財產申報曝光！民進黨不分區一人身價破3億　洪申翰蟬聯「最窮」封號

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

更多熱門

關鍵字：

菲律賓狂歡月　旅遊微影展xline直播x聖誕跨年＋抽機票住宿

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面