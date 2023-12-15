菲律賓狂歡月　旅遊微影展xline直播x聖誕跨年＋抽機票住宿

▲艾爾文在長灘島的潜水體驗。（圖／菲觀部提供）

記者張佩芬／台北報導

菲律賓榮獲2023年世界旅遊獎(World Travel Awards)，連年獲選為亞洲和世界最佳潛水目的地；長灘島、宿霧、巴拉望三大海島，更陸續榮獲《Conde Nast Traveler》雜誌讀者票選為「世界最佳島嶼」；還有全球最長的菲式聖誕季，將在歲末邁入最高潮，菲律賓觀光部台灣分處今(15)日起在台北推出連串高規格宣傳活動，並獲得相關航空公司大力支持。

活動包括透過拍片辦微影展、line旅遊直播、在台北信義區舉辦聖誕跨年菲常快樂活動，還有抽獎活動。首波「菲律賓旅遊微影展」活動，菲觀部邀請知名旅遊生活YTR艾爾文，美女潛水教練與水中攝影師Peggy，還有超高人氣的前《食尚玩家》主持人夢多＆全方位幽默藝人杜力，前往長灘島、宿霧＋薄荷島、巴拉望三地拍片，請他們用影像說故事，帶領觀眾先睹為快。

菲觀部表示，這幾支影片的最大特色，除了企劃十分用心、風景引人入勝之外，4位影像大師也以其敏銳的觀察力，帶來震撼心弦的內容，把不同海島所有景點的精髓，濃縮在短短20分鐘內呈現，每部作品都能引起極大共鳴，加深觀眾對菲律賓的美好印象，希望有機會一遊，跟著影片去旅行。

首支長灘島影片，由艾爾文與Peggy聯手以出任務的方式，來到白沙灘的聖母岩礁，梁靜茹婚紗拍攝地之一的普卡貝殼沙灘，D’mall逛街、感受夜生活，並體驗潛水、立漿(SUP)、香蕉船、UFO、海上拖曳傘5種水上活動，還有直升機空中之旅，更前往新沙灘(Newcoast)的Boracay Keyhole，這處網紅祕境也是攝影愛好者的熱門取景地。

▲左上圖夢多在菲律賓發現比臉還大的海星；右上圖；菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士在微影展致詞；下圖為貴賓大合照。（圖／菲觀部提供）

整個旅途中，他們精彩呈現長灘島的日夜之美，從水下到高空，帶大家海陸空玩全體驗，盡情探索長灘島屢獲國際大獎肯定～亞洲最美沙灘、世界最佳島嶼的魅力。

而由夢多、杜力與金鐘團隊通力合作的宿霧＋薄荷島影片，帶大家親近世界上最溫柔的鯨鯊、超迷你的眼鏡猴，在樸實的小島感受純真、釋放壓力，並且登高遠眺巧克力山，俯視這片數以千計的壯麗山群，這才突然發現，所謂的世界七大奇景，不只是個頭銜，巧克力山真正魅力在於，不管時間多久、看過幾次，每次見到巧克力山，總是如此觸動人心，帶來滿滿的療癒感。

巴拉望影片同樣出自夢多與杜力之手，他們在菲律賓這片最後淨土，深入公主港地底河流公園，體驗了本田灣跳島遊，並潛入科隆的水下世界，在全球排名前10大的熱門潛點，看見色彩繽紛的珊瑚礁群、海洋生物及二次大戰沈船，盡情探索海底的奧祕。

今天首映會嘉賓雲集，包含菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟博士，盛情贊助各獎項的菲律賓航空、長榮航空、中華航空、星宇航空、宿霧太平洋航空、亞洲航空、菲律賓皇家航空等業界代表，還有近百位幸運粉絲，均親臨誠品電影院一起觀影，現場亦提供了菲律賓甜點Bibingka及椰子汁，讓大家體驗一場融合視覺與味覺的雙重饗宴。菲觀部也安排4位影像大師與現場觀眾互動，在影片首映前，分享實地體驗的拍片心得；並於影片播映後，抽出菲律賓機票、住宿、機＋酒大獎，更歡迎所有觀眾到菲律賓玩，拍出屬於自己的菲律賓精彩故事。

詳情可瀏覽：「2023菲律賓旅遊微影展」活動網站

https://event-2.7to.com.tw/landingpage/23ph_movie