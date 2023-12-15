一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

▲國外一名私家偵探分享偷吃的4大徵兆。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著聖誕節及新年即將到來，不少情侶與夫妻早已磨刀霍霍安排活動，但國外一名私家偵探以自身經驗指出，他們在聖誕節與新年前後往往收到大量的調查不忠委託，並分享自己整理出的「出軌4大徵兆」。

▲聖誕節與新年期間是徵信社的業績高峰。（示意圖／達志影像）

據《鏡報》報導，私家偵探龐德（Aron Bond）指出，伴侶如果出現「手機行為改變」、「減少分享與在一起的時間」、「性慾降低或增加」、「對另一半更加嚴厲」都可能是偷吃的表現。他表示，如果另一半手機不離身、對借手機表現抗拒且「放手機時螢幕朝下」，就是非常明顯的出軌表現。

▲伴侶隨時手機不離身就要注意。（示意圖／達志影像）

如果伴侶降低陪伴你的時間、減少分享他們生活中經歷的事，甚至迴避、不想和你一起做事，全都是危險訊號，對方可能擔心說謊被抓包而減少與你互動的時間與深度。伴侶如果對性表現出沒興趣，可能是內疚、掩蓋自己偷吃的反應，但如果對方「性」致高昂也不能掉以輕心，尤其伴侶突然有新招時，就很可能是出軌。

▲伴侶減少陪伴可能是偷吃的表現。（示意圖／達志／美聯社）

最後，不忠總會伴隨緊張與壓力，並導致偷吃者對伴侶更加嚴厲與負面，「他們會為了說服自己偷吃不是自身的錯，常把問題歸咎給另一半」，且這些行為特別容易從碗盤沒收拾好、沒幫忙遛狗這類小事表現出來。

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