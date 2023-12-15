眾志成城　滬台文創菁英攜手助台青築夢

記者趙禕/上海報導

「我們將持續致力於滬台文創青年品牌的打造，為台灣青年創業保駕護航！優化更好的創業生態環境，將台灣青年好的產品帶進來，同時走向全球。」

「我們將串聯長三角的創業基地平台，輔導台灣青年取得最好的補助政策與保護，同時發揮基地優勢，促進兩岸經濟交流合作，擴大經濟以及社會的影響力！」

▲上海麥可將兩岸青創基地副總經理劉亦展和台青創客家副總經理江國龍共同宣讀倡議。（圖／記者趙禕攝）

這是「2023滬台文創產業論壇暨長三角青創基地」交流活動上，由來自台灣的上海麥可將兩岸青創基地副總經理劉亦展和台青創客家副總經理江國龍為鼓勵台灣青年來滬創業所提出的共同倡議，他們希望發揮「長三角青創基地大聯盟」的職能作用，整合長三角區域各青創基地資源，推出各項實打實的優惠政策和專業服務，努力為台青來大陸發展保駕護航，打造台灣青年在「上海的家」。

這場活動是2020年12月台青創客家牽頭成立 「海峽兩岸青創基地大聯盟」以來，兩岸青創服務業者再次聚首，共同面對面交流，深入討論如何幫助台灣青年在大陸長三角地區追逐夢想、實現理想。活動由上海市台辦副主任王立新、閔行區委常委吳繼華、市台協會常務副會長陳正文、麥可將文創園區總經理連泰瑞、台青創客家總經理虞慧芳共同啟動，來自長三角地區及有關省市海峽兩岸青創基地負責人、創業台青代表、兩岸文創業者100多人參加了活動。

▲上海市台辦副主任王立新等人共同啟動本次活動。（圖／記者趙禕攝）

▼來自長三角地區多位青創基地負責人、創業台青代表、兩岸文創業者100多人參加活動。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的重點是「長三角海峽兩岸青創基地座談會」，長三角及相關省市台辦、海峽兩岸青創基地負責人、創業台青代表坐在一起，熱烈討論如何加強各地青創基地聯動，做到優勢互補，搭建直接對話的合作平台，協助兩岸文創業者獲得商業支持，往產業化、商業化發展，讓台青們在大陸有更好發展。與會者分享成功經驗，交流探討各家青創基地的現狀、面臨的挑戰，同時也提出建議和合作規劃。

▲與會者分享成功經驗，交流探討各家青創基地的現狀、面臨的挑戰，同時也提出建議和合作規劃。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍透過視頻歡迎並鼓勵台灣年輕人來大陸逐夢圓夢，代表出席活動的上海市台協常務副會長陳正文也表示，希望本次活動能夠更好地展現台灣文創產業的軟實力，積極探索兩岸文創產業跨界融合的新路，進一步促進長三角地區，以及更多大陸青創基地的交流合作，聚集更多兩岸青年人才，共同為兩岸融合發展貢獻新的力量。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長陳正文。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任王立新表示，本次活動是踐行大陸長三角一體化國家戰略的積極舉措，上海已經有8個國台辦授牌的青創基地和示範點，各青創基地要積極為台灣青年在大陸夢想起航、兩岸青年攜手共進提供舞台；一是要幫助台青走好來大陸發展的第一公里，助力台青儘快融入大陸生活圈，幫助台青「進得來」；二是各青創基地要努力成為台青創業項目孵化加速器，幫助台青項目「出得去」；三要加強各青創基地之間整合聯動，形成交流合作機制，成為兩岸青年交流交往的重要平台，促進兩岸經濟文化交流合作，攜手共圓中華民族偉大復興中國夢。

▲上海市台辦副主任王立新。（圖／記者趙禕攝）

這場為期三天的活動不僅有文創時光展、現場創作、青創沙龍、參訪交流，還邀請青埕設設計研究室負責人郭俠邑、好事文創行銷有限公司執行長劉典倡、審計新村執行長林展毅等台青，就文創產業賦能城市更新、賦能活動與市集、打造青年就業創業聚居地等主題與參加活動的人們分享他們的經驗和看法。

▲活動的文創時光展。（圖／記者趙禕攝）

▼活動的現場創作。（圖／記者趙禕攝）

▼三位台青向與會者分享經驗和看法。（圖／記者趙禕攝）

這次活動的舉辦地點上海麥可將兩岸青創基地，就是成功的從紡織工廠轉型成為文創園區的案例，而文化創意也為這座兩岸青創基地注入了新活力、提供了新動能。活動期間，由工廠廠房轉型的光時旅行酒店也正式宣佈開業，上海市台協副會長兼文創工委會主委、上海麥可將兩岸青創基地總經理連泰瑞希望這裡能成為台青集結夢想的起點和溫暖的港灣，用文創產業為青創基地賦能，為台青提供更優質完善的配套服務，推動兩岸融合發展。

▲在麥可將兩岸青創基地內，由工廠廠房轉型的光時旅行酒店。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台協副會長兼文創工委會主委、上海麥可將兩岸青創基地總經理連泰瑞。（圖／記者趙禕攝）