5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚：比我厲害

▲5歲童誤滴三秒膠。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸一名工程師爸爸常滴眼藥水紓解疲勞，這讓5歲的兒子都看在眼裡，並開始好奇模仿。某日兒子突然大喊眼睛睜不開，原來他把502膠水（三秒膠）誤當作眼藥水，這時爸爸就快速地將兒子帶去沖洗眼睛，並用生理食鹽水擦拭接著送醫，機警的處理方式連醫生都大讚「比我厲害」。

根據《搜狐》報導，大陸一名5歲兒童因為常看到工程師爸爸滴眼藥水舒緩疲勞，於是也開始好奇模仿。某日兒子突大喊「爸爸，爸爸，我眼睛睜不開了！」嚇得他上前查看，才發現兒子竟誤將三秒膠水當作眼藥水使用。

爸爸第一時間並沒有責備兒子，而是冷靜又迅速把兒子抱到洗手檯旁，用熱水輕輕沖洗兒子的眼睛；還好滴入的不多，隨後又用生理食鹽水給孩子慢慢擦拭，見孩子眼邊還有殘留物，就趕緊把兒子送去醫院。

所幸醫生檢查兒子的眼睛後並無大礙，還大讚爸爸「很專業，你比我厲害啊。」醫師表示，弱兒童的眼睛誤入有害物質時，應立即沖洗、不亂擦眼睛，並盡速就醫，更重要的是在平日就要教孩子認識有害物質，以及學習正確使用居家用品，以免憾事發生。

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