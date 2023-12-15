　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

冬天是泌尿道疾病的好發季節，醫生建議從飲食方面改善，有效守護泌尿道健康。（圖／報系資料照）

▲冬天是泌尿道疾病的好發季節，醫生建議從飲食方面改善，有效守護泌尿道健康。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨著天氣逐漸轉冷，寒冷的冬季也是泌尿道疾病的好發季節，若遇感染更是灼熱難耐。泌尿科醫師戴槐青表示，冬天想保護泌尿道，在飲食方面可以選擇這4種食物，讓你輕鬆照顧泌尿道，還有助於預防前列腺癌以及便秘等問題。

戴槐青在臉書粉絲專頁發文分享，冬天因為天氣冷，容易刺激泌尿道，因此是許多泌尿道疾病的好發季節，為了照顧自己的身體，他建議選擇這四種食物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這四種食物好處多，預防泌尿道疾病。（圖／戴槐青提供）

▲這4種食物好處多，預防泌尿道疾病。（圖／戴槐青提供）

戴槐青分享四種保護泌尿道的食物，第一種是「蔓越莓」，臺灣雖然不產蔓越莓，但市面上有不少蔓越莓汁，或是膠囊型的保健食品，蔓越莓的產季也正值秋冬。且蔓越莓不僅含有類黃酮化合物，可以預防尿道感染，降低感染風險，此外，還有助於維持泌尿系統的酸鹼平衡，有效預防結石形成。

再者是「番茄」，由於番茄富含的茄紅素，是一種強效的抗氧化劑，對泌尿道健康有益。研究顯示，茄紅素可以減少前列腺癌的風險，同時有助於維持泌尿系統的健康，番茄還含有大量水分，有助於保持身體水分平衡。

第三是「菠菜」，它不只可以讓你頭好壯壯，同時還富含維生素C和纖維，這些成分對泌尿道健康非常有益，且維生素C有助於預防尿道感染，同時菠菜的高纖維含量有助於預防便秘，降低尿道壓力。

最後就是「南瓜籽」，除了萬聖節可以刻南瓜燈外，戴槐青力推男性必吃，因為南瓜籽含有豐富的鋅，這是維護泌尿道健康所必需的重要礦物質，且鋅有助於維持尿道和膀胱的正常功能，可以協助預防尿道感染。

延伸閱讀
5歲女兒「被路人摸身體」　網紅媽聽對方1句話氣炸：莫名其妙
室內晾衣飄霉味又傷身！　家事達人揭「快乾沒異味」3招小撇步
姪子隔天考試放榜！　嚴厲律師叔暖心「1句話」秒破防

ET快訊
神話ERIC「瞬間老化」近況掀熱議　友人低調回應
5歲陸童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚
冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」救精還防癌
林志玲同框《花樣姊姊》弟弟　網掀回憶殺
藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

前環保署高官「權勢性騷擾」成立　環境部：送考績會嚴懲

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋　第1名一路高升

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人朝聖：很精確

除夕想「各回各家」被老公拒絕！　人妻嘆：我還是我父母的女兒

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

前環保署高官「權勢性騷擾」成立　環境部：送考績會嚴懲

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋　第1名一路高升

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人朝聖：很精確

除夕想「各回各家」被老公拒絕！　人妻嘆：我還是我父母的女兒

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

林萱瑜擔心腫瘤復發？要Junior「老了養狗作伴」　他追問原因傻眼：撿到槍嗎

台東釋迦銷陸超搶手！　湖南業者正式簽約1700萬人民幣

與學生分享駐美經驗　蕭美琴：台灣要成為團結大家的議題、而非分化的工具

專心當演員！　姜惠元沒歌手活動計畫「IZ*ONE時期是美好回憶」

基隆66年老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚：比我厲害

全球最絕美奢華飯店！義大利湖畔「享貴族待遇」　住一晚5.6萬台幣

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

BLACKPINKＸ村上隆聯名超欠收！軟萌「黑粉小花抱枕」搶光了

吳欣盈出席COP28遭擋與外交部槓上　再開酸外交部是「斷交部」

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

國中生畫〈帝王條款〉！美女律師發聲力挺

「4星座」過年前全面轉運！

Netflix公開2023上半年熱門影集TOP 10

《帝王條款》校方重新發賀文！

北台低溫近寒流！周末急凍、下周剩10度

2024年三生肖財運最旺

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

曾獲文協獎章　華陶窯主陳文輝病逝享壽80歲

更多熱門

相關新聞

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

隨著聖誕節及新年即將到來，不少情侶與夫妻早已磨刀霍霍安排活動，但國外一名私家偵探以自身經驗指出，他們在聖誕節與新年前後往往收到大量的調查不忠委託，並分享自己整理出的「出軌4大徵兆」。

幾點吃晚餐？研究：9點後恐增中風風險

幾點吃晚餐？研究：9點後恐增中風風險

失戀女借酒澆愁「喝茫暴斃」　同桌3閨蜜判賠

失戀女借酒澆愁「喝茫暴斃」　同桌3閨蜜判賠

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

帶兒赴前夫靈堂討遺產！網一面倒狂罵：貪婪

帶兒赴前夫靈堂討遺產！網一面倒狂罵：貪婪

關鍵字：

戴槐青周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

資生堂千金3度隆乳！

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

快訊／麥當勞宣布喊漲！

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面