冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

▲冬天是泌尿道疾病的好發季節，醫生建議從飲食方面改善，有效守護泌尿道健康。（圖／CTWANT提供）

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隨著天氣逐漸轉冷，寒冷的冬季也是泌尿道疾病的好發季節，若遇感染更是灼熱難耐。泌尿科醫師戴槐青表示，冬天想保護泌尿道，在飲食方面可以選擇這4種食物，讓你輕鬆照顧泌尿道，還有助於預防前列腺癌以及便秘等問題。

戴槐青在臉書粉絲專頁發文分享，冬天因為天氣冷，容易刺激泌尿道，因此是許多泌尿道疾病的好發季節，為了照顧自己的身體，他建議選擇這四種食物。

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▲這4種食物好處多，預防泌尿道疾病。（圖／戴槐青提供）

戴槐青分享四種保護泌尿道的食物，第一種是「蔓越莓」，臺灣雖然不產蔓越莓，但市面上有不少蔓越莓汁，或是膠囊型的保健食品，蔓越莓的產季也正值秋冬。且蔓越莓不僅含有類黃酮化合物，可以預防尿道感染，降低感染風險，此外，還有助於維持泌尿系統的酸鹼平衡，有效預防結石形成。

再者是「番茄」，由於番茄富含的茄紅素，是一種強效的抗氧化劑，對泌尿道健康有益。研究顯示，茄紅素可以減少前列腺癌的風險，同時有助於維持泌尿系統的健康，番茄還含有大量水分，有助於保持身體水分平衡。

第三是「菠菜」，它不只可以讓你頭好壯壯，同時還富含維生素C和纖維，這些成分對泌尿道健康非常有益，且維生素C有助於預防尿道感染，同時菠菜的高纖維含量有助於預防便秘，降低尿道壓力。

最後就是「南瓜籽」，除了萬聖節可以刻南瓜燈外，戴槐青力推男性必吃，因為南瓜籽含有豐富的鋅，這是維護泌尿道健康所必需的重要礦物質，且鋅有助於維持尿道和膀胱的正常功能，可以協助預防尿道感染。

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