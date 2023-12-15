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社會 社會焦點 保障人權

恐怖SM！熱熔膠燙命根子+肛門逼塞2檳榔　大哥私刑小弟下場曝

檳榔,口腔癌,掉牙,牙周病。（圖／達志／示意圖）

▲彰化高男將小弟帶到摩鐵凌虐，還逼他連塞兩顆檳榔進肛門。（示意圖／翻攝自達志）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化高姓男子認為小弟對外造謠，帶人將小弟押到摩鐵拳打腳踢，又拿熱熔膠燙他臉部、四肢、臀部及陰莖，還逼他拿2顆檳榔塞肛門，並揚言「要載到墳墓開槍」，幸好高男載著小弟離開摩鐵時，小弟跳車向櫃檯求援才逃過一劫。案經台中高分院審理，依加重強制性交罪，處高男8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，高男不滿小偉(化名)曾針對他老婆對外造謠，於2020年3月12日晚間約小偉到咖啡館談判，並夥同龍姓少年開車前往，要小偉上車後，將他載到由許姓男子承租的摩鐵房間凌虐。

進房後，2名許姓男子在旁旁觀，由龍姓少年看守，高男則強逼小偉四肢撐地，臀部抬高，再以腳踹小偉，用拳頭毆打他頭、背等部位。高又進一步要小偉脫上衣，小偉不從，高男便恫嚇「不脫等一下就把你的皮剝掉」，嚇得小偉將全身脫光，高男則拿出熱熔膠條以打火機加熱後，燙傷小偉臉、四肢、臀及陰莖等部位，又叫小偉拿檳榔自塞肛門，威脅「你不塞等一下是我幫你塞」，由龍姓少年遞上檳榔，強迫小偉自行塞2顆檳榔進肛門，慘遭強制性交得逞。

待汽車旅館15分鐘的訪客時間結束後，旅館人員打電話請訪客離場，高男命令小偉僅能穿內褲上車，聲稱「要載到墳墓對小偉開槍」，小偉則趁隙打開車門跳車，衝向旅館櫃檯求救，高、龍兩人在警方到場前就逃離現場。

全案審理時，龍姓少年於前年過世，高男則坦承有傷害、剝奪小偉行動自由，並和小偉達成調解，但否認有加重強制性交犯行。

小偉證稱，高男案發時是他大哥，龍姓少年則是他從國小認識到大的好友，經他介紹成為高男小弟。當天他抵達咖啡店，就被高男開車撞並輾過腳趾，而後他上車抵達摩鐵，眼見房內有高、龍、2名許姓男子共4人，他只有1人，只好屈服。案發後他對於檳榔塞肛門這種事講不出口，所以驗傷時沒提到，直到在病床上覺得肚子很痛才老實講，但醫師檢查時並沒有取出檳榔，「我也不知道檳榔怎麼出來的」。

法官檢視相關證據，認為小偉到醫院急診時，因顧及尊嚴，未提及肛門塞檳榔一事，但後來身體不適，有向護理師表示「被朋友拿檳榔塞肛門」，並由醫院安排腹部Ｘ光進行檢查等情，與他證詞一致。另外根據摩鐵監視器，小偉在等待員警到場時，走路姿勢相當不自然，有腳步微蹲、步伐緩慢的情形，和肛門塞入異物後的徵狀相同，判定高男強制性交屬實。

法官指出，高男和小偉成立調解後，卻一毛都沒付，犯後態度不佳，審酌他在菜市場擺攤，要撫養家人等情，依2人以上共同對被害人施以凌虐加重強制性交罪，處高8年6月徒刑。高再上訴被駁回。全案還可上訴。

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