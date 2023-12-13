速食店女員工急診昏睡3天　私處有擦傷...揪出色同事下重手

▲速食店打烊班員工趁沒客人的時候，下藥迷昏女同事猥褻得逞。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北市1間速食店余姓員工，趁關店打烊清潔時間，在飲料中下藥，迷昏女同事，在用餐區擺弄女同事的肢體，然後才將女同事送回家，但女同事怎麼都叫不醒，被姊姊送醫，被害人就在急診室昏迷嗜睡3天，經傷檢發現被害人下體外側有0.1公分擦傷，檢警調閱監視器，只看出余男曾以生殖器摩擦被害人下體，並無侵入事證，台北地檢署依加重強制猥褻罪起訴余男。

檢警調查，余男和被害人都在台北市小巨蛋附近的速食店工作，店面固定營業時間到晚上10點，之後由打烊班員工進行廚房、用餐區等全店清潔工作，2023年3月19日晚上11點多，余男偷偷趁店內只剩下少數打烊班各自忙碌的時候，把網路上買來的2瓶迷昏藥水及1瓶失憶水，加入被害人放在一旁隨時解可用的飲料內。

▲被害人持續昏迷嗜睡了3天，醫師覺得有異，檢查出遭下藥且下體有擦傷的性侵跡證。（示意圖／pixabay）

被害人工作到一段落休息時，誤飲被摻藥的飲料後，很快就陷入無法抗拒的昏迷狀態，余男見狀，把被害人抱上用餐區桌子上，先是伸手進被害人內衣撫摸胸部，並脫下內褲撫摸下體，最後還掏出自己的生殖器磨蹭被害人下體，最後因被害人不醒人事，余男把被害人送回家。

20日凌晨2點多，被害人的姊姊察覺被害人怎樣都叫不醒，精神狀況明顯有異，緊急將被害人送到內湖三軍總醫院急診，沒想到余男下藥出手太重，被害人持續昏迷到21日才稍微清醒，但22日仍因嗜睡狀況嚴重，持續留在醫院觀察。

▲店內監視器僅拍到打烊班員工對女同事猥褻畫面，查無侵入性侵的事證。（示意圖／pakutaso）

在這段時間內，有經驗的醫師當下判斷要為被害人進行傷檢，果然除了發現被害人體內有大量麻醉藥成分，會陰部也發現0.1x0.1公分的擦傷，立即通報台北市警婦幼隊，全案依妨害性自主罪嫌展開偵辦，並循線調取速食店的監視器。

但因被害人對自己受害過程毫無記憶，驗傷報告有沒檢驗有精子細胞等進一步事證，監視器又只拍下余男下藥、以及在用餐區不斷擺弄被害人肢體、靠近磨蹭等畫面，只能依余男所坦承的利用藥劑加重強制猥褻罪部分提起公訴，至於被害人懷疑遭余男性交的部分，因事證不足不起訴。