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遭控強制性交！炎亞綸「不起訴」確定了　高檢署駁回再議

▲▼ 炎亞綸 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲炎亞綸遭控強制性交罪部分，獲不起訴處分確定。（圖／記者黃彥傑攝）

文／中央社

炎亞綸被控偷拍私密片，檢方依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴，強制性交罪嫌不足不起訴。被害人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回，不起訴確定。

全案起於，被害人今年6月間指控於未成年時期與藝人炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。 士林地檢署起訴指出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片。

檢察官查出，過程中被害人可輕易發現炎亞綸持手機拍攝，且事後發現私密片外流，曾傳訊息質問炎亞綸，但過程中隻字未提私密片是在不知情下所拍攝。

檢察官認為，炎亞綸曾將私密片傳給2名網友，並未構成散布於不特定人或特定多數人得以瀏覽或觀賞的要件，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴炎亞綸。另外，炎亞綸被控強制性交罪的部分，罪嫌不足不起訴。

被害人不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為檢察官調查完備，被害人聲請再議無理由，昨天駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定 此外，士林地方法院已訂出炎亞綸案的庭期為12月21日上午，並傳喚炎亞綸到士院進行準備程序。士院指出，目前無接到被告請假的書面或訊息，因事涉兒少案件，採取不公開審理。

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