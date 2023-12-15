　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接台南400！千載南逢＿故宮國寶佇台南　南美館重磅登場

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁由市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁親臨活動，並由台南市黃偉哲帶領台南市美術館趙卿惠董事長及林秋芳館長，歡迎國立故宮博物院蕭宗煌院長將故宮國寶帶來府城台南與民眾見面。

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次國立故宮博物院與台南市美術館攜手合作，是故宮國寶經過千年的時間洪流後，第一次在台南市展出，「佇」這裡迎接開館第5年的台南市美術館，與府城的民眾見面。

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對南美館、台南市民而言，都是讓更多新世代民眾接近國寶這「千載難逢」的良機。開幕儀式特邀甫榮獲十大傑出青年得主張逸軍，及台南家齊高中舞蹈班，編製「經緯交織的時光身影」舞碼作為開場表演，當代表演者化身為古物中的伶人，以時光為身、寶物是影，在舉手投足的舞動中，經緯交織。

行政院長陳建仁提到，台南400即將到來，故宮文物南巡台南展出，就像是一起走進了時光隧道，本次展覽運用現代科技進行數位展示，讓「清明上河圖」畫中的市井小民日常生活能栩栩如生呈現在觀眾眼前，還有結合AI人工智慧呈現的作品，體現了「藝術是活的」，尤其展示的地點選在文化古都臺南，更加具有意義。

黃偉哲表示，本次國寶來到台南展出的時間相當長，市府總動員以最高規格迎接，將採取最嚴密的安全措施及相關保險，以確保國寶的安全。南美館趙卿惠董事長則說，台南400是百年一遇，而故宮的國寶則是千載南逢，歡迎大家與國寶文物一起見證台南399跨越400的歷史時刻。行政院長陳建仁也提到，台南400即將到來，故宮文物南巡台南展出，就像是一起走進時光隧道，本次展覽運用現代科技進行數位展示，讓「清明上河圖」畫中的市井小民日常生活能栩栩如生呈現在觀眾眼前，還有結合AI人工智慧呈現的作品，體現了「藝術是活的」，尤其展示的地點選在文化古都台南，更加具有意義。

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

故宮蕭宗煌院長表示，感謝行政院支持「新故宮計畫」，2018年起推動「故宮國寶出遊去」專案，與地方政府合作，讓故宮文物至全國各地展出。本次故宮與台南市美術館首次合作「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展，特別感謝黃偉哲市長及各界支持。為迎接明年「台南400」的到來，精選展出院藏人氣王〈清 翠玉白菜〉，還有呼應明年龍年的〈明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉與國寶玉器〈遼至金 玉龍紋盤〉等15件人氣國寶，精彩呈現故宮文物精華的縮影。另外展出取材自〈清 院本清明上河圖〉的「古畫動漫－清院本清明上河圖」，以及透過AI學習梵谷、塞尚、莫內的繪畫風格，重繪故宮〈富春山居圖〉的「富春印象」沉浸空間，還有超越肉眼觀看極限的「8K國寶系列影片」，豐富民眾對故宮文物的感官體驗。

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本展是台南市美術館繼2022年與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」展之後，再度與另一個世界級博物館—國立故宮博物院合作，結合文物與數位的豐富內容，向觀眾介紹中國藝術史上的精彩名作。展覽分為兩大主題，展覽室B和C，展出故宮最受歡迎的文物〈清 翠玉白菜〉、國寶〈遼至金 玉龍紋盤〉、重要古物〈清 白玉錦荔枝〉和〈清雍正 琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品。

第二主題則是展示國立故宮博物院長年發展的國寶文物與科技的作品，展覽室A以高解析投影清〈院本清明上河圖〉的畫面，再利用古畫動漫的趣味形式，讓觀眾身歷其境、體驗畫中市井小民的生活景像；展覽室D的「富春印象」沉浸式劇場是21世紀的新產物，由AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖。此外，與〈翠玉白菜〉王不見王的人氣國寶〈肉形石〉、故宮鎮院三大書畫宋范寬〈谿山行旅圖〉、宋郭熙〈早春圖〉、宋李唐〈萬壑松風圖〉等作品，則以8K高解析度影片的形式，前往台南與民眾見面；還有〈國寶總動員〉系列動畫，讓故宮國寶帶領市民朋友進入古畫世界，探索國寶的奧妙。

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁在市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南美館林秋芳館長表示，由於是第一次來到台南展出，南美館在展覽的空間上設計上也相當用心。展牆與展台不僅只是作品展出以及作品說明的功用，也藉此拉出人流動線，保護文物。同時，牆面與展座所隔出的多重路線設計，令人彷彿穿梭台南巷弄的樂趣，巷弄文化是台南獨有的特色之一，藉此呈現出國寶在台南的意象，同時也讓這檔展覽在南美館展出，有別以往在其它地方的展示方式，極具巧思。南美館與故宮邀請各位民眾連來觀賞「千載南逢——故宮國寶佇台南」展覽，品味精緻文物之美，乘著科技的翅膀，一起翱遊古今中西！

ET快訊
資生堂千金3度隆乳！　手捧「120萬元G罩杯」成果照出爐
快訊／新北集合住宅7樓起火！　烈焰濃煙狂竄
快訊／66年老屋塌陷「開罰30萬」！　謝國樑下令全面清查
快訊／戴資穎晉級年終賽4強！
高雄警性侵越南妹　賠百萬仍遭撤職
6大學退場「爆6萬學生被轉學！」　教育部回應了
4層樓屋坍塌瞬間曝光！　粉塵炸噴馬路
閃炸！蕭敬騰牽愛妻首露面　被爆「有小孩」他沈默7秒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

下班爽嗑鹹酥雞！老饕激推「2品項」吃得出功夫：沒賣就不買了

迎接台南400！千載南逢＿故宮國寶佇台南　南美館重磅登場

帶兒赴前夫靈堂討遺產！她怒娘家不挺「別太過份」　網狂罵：貪婪

網傳6大學退場「6萬學生被轉學」　教育部澄清：只有1345人

挺《帝王條款》創作學生！教長首度表態支持：未違反比賽規定

恢復狂賀「帝王條款」！校長曝臉書刪文原因：把恭賀還給孩子

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」怒：敢進我家門就打斷腿

鹿港夜市「1小袋滷味青菜」賣110　份量嚇壞她！網驚：比台北貴

限時4天！LINE推20組貼圖、5表情貼「打5折」　寶可夢首次半價

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

下班爽嗑鹹酥雞！老饕激推「2品項」吃得出功夫：沒賣就不買了

迎接台南400！千載南逢＿故宮國寶佇台南　南美館重磅登場

帶兒赴前夫靈堂討遺產！她怒娘家不挺「別太過份」　網狂罵：貪婪

網傳6大學退場「6萬學生被轉學」　教育部澄清：只有1345人

挺《帝王條款》創作學生！教長首度表態支持：未違反比賽規定

恢復狂賀「帝王條款」！校長曝臉書刪文原因：把恭賀還給孩子

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」怒：敢進我家門就打斷腿

鹿港夜市「1小袋滷味青菜」賣110　份量嚇壞她！網驚：比台北貴

限時4天！LINE推20組貼圖、5表情貼「打5折」　寶可夢首次半價

垃圾廠撿到14萬現金！他拾金不昧還給失主　驚喜獲大禮

從未出現過！限定「嫩粉水油」美膚質地好清爽

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

北部產科醫師偏鄉送愛　幼童歡喜舞蹈表示感謝

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

羅東4大房市熱區一次看　在地指「通勤客」鎖定後站商圈

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅「氧之森」坐享地利與萬坪樹海

貓派、狗派栩栩如生　國寶級畫師顏振發為陳亭妃繪製巨型看板

A24翻拍《死亡擱淺》真人版　小島秀夫讚：不會讓玩家失望

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

生活熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

《帝王條款》校方重新發賀文！

國中生畫〈帝王條款〉！美女律師發聲力挺

曾獲文協獎章　華陶窯主陳文輝病逝享壽80歲

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

「4星座」過年前全面轉運！

Netflix公開2023上半年熱門影集TOP 10

2024年三生肖財運最旺

北台低溫近寒流！周末急凍、下周剩10度

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

桃園人行道畫路中央　交通局火速塗銷

明「極地大陸氣團」來襲　北台驟降濕冷10℃

更多熱門

相關新聞

橘色惡魔願望清單滿足！逛故宮、吃牛肉麵

橘色惡魔願望清單滿足！逛故宮、吃牛肉麵

「橘色惡魔」昨日3場演出大展橘色魅力後，今（13）日實現在台灣觀光的許願清單，團員們受到國立故宮博物院邀請，到三希堂享用期待已久的「紅燒牛肉麵」，並獲得故宮商店贈送的「迪士尼系列限定桌曆」，開心的與米奇、米妮同框拍照，留下美好回憶。

南美館喜迎國寶開箱翠玉白菜

南美館喜迎國寶開箱翠玉白菜

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

龍邦炒股案　朱國榮二審輕判遭撤銷

龍邦炒股案　朱國榮二審輕判遭撤銷

鳳林盃軟網錦標賽　10國200名好手角逐金盃

鳳林盃軟網錦標賽　10國200名好手角逐金盃

關鍵字：

台南400故宮國寶南美館登場

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面