迎接台南400！千載南逢＿故宮國寶佇台南　南美館重磅登場

▲國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁由市長黃偉哲陪同親臨活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立故宮博物院與台南市政府合作，於台南市美術館推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，15日舉辦展覽開幕儀式，行政院長陳建仁親臨活動，並由台南市黃偉哲帶領台南市美術館趙卿惠董事長及林秋芳館長，歡迎國立故宮博物院蕭宗煌院長將故宮國寶帶來府城台南與民眾見面。

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這次國立故宮博物院與台南市美術館攜手合作，是故宮國寶經過千年的時間洪流後，第一次在台南市展出，「佇」這裡迎接開館第5年的台南市美術館，與府城的民眾見面。

對南美館、台南市民而言，都是讓更多新世代民眾接近國寶這「千載難逢」的良機。開幕儀式特邀甫榮獲十大傑出青年得主張逸軍，及台南家齊高中舞蹈班，編製「經緯交織的時光身影」舞碼作為開場表演，當代表演者化身為古物中的伶人，以時光為身、寶物是影，在舉手投足的舞動中，經緯交織。

行政院長陳建仁提到，台南400即將到來，故宮文物南巡台南展出，就像是一起走進了時光隧道，本次展覽運用現代科技進行數位展示，讓「清明上河圖」畫中的市井小民日常生活能栩栩如生呈現在觀眾眼前，還有結合AI人工智慧呈現的作品，體現了「藝術是活的」，尤其展示的地點選在文化古都臺南，更加具有意義。

黃偉哲表示，本次國寶來到台南展出的時間相當長，市府總動員以最高規格迎接，將採取最嚴密的安全措施及相關保險，以確保國寶的安全。南美館趙卿惠董事長則說，台南400是百年一遇，而故宮的國寶則是千載南逢，歡迎大家與國寶文物一起見證台南399跨越400的歷史時刻。行政院長陳建仁也提到，台南400即將到來，故宮文物南巡台南展出，就像是一起走進時光隧道，本次展覽運用現代科技進行數位展示，讓「清明上河圖」畫中的市井小民日常生活能栩栩如生呈現在觀眾眼前，還有結合AI人工智慧呈現的作品，體現了「藝術是活的」，尤其展示的地點選在文化古都台南，更加具有意義。

故宮蕭宗煌院長表示，感謝行政院支持「新故宮計畫」，2018年起推動「故宮國寶出遊去」專案，與地方政府合作，讓故宮文物至全國各地展出。本次故宮與台南市美術館首次合作「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展，特別感謝黃偉哲市長及各界支持。為迎接明年「台南400」的到來，精選展出院藏人氣王〈清 翠玉白菜〉，還有呼應明年龍年的〈明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉與國寶玉器〈遼至金 玉龍紋盤〉等15件人氣國寶，精彩呈現故宮文物精華的縮影。另外展出取材自〈清 院本清明上河圖〉的「古畫動漫－清院本清明上河圖」，以及透過AI學習梵谷、塞尚、莫內的繪畫風格，重繪故宮〈富春山居圖〉的「富春印象」沉浸空間，還有超越肉眼觀看極限的「8K國寶系列影片」，豐富民眾對故宮文物的感官體驗。

本展是台南市美術館繼2022年與法國凱布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」展之後，再度與另一個世界級博物館—國立故宮博物院合作，結合文物與數位的豐富內容，向觀眾介紹中國藝術史上的精彩名作。展覽分為兩大主題，展覽室B和C，展出故宮最受歡迎的文物〈清 翠玉白菜〉、國寶〈遼至金 玉龍紋盤〉、重要古物〈清 白玉錦荔枝〉和〈清雍正 琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品。

第二主題則是展示國立故宮博物院長年發展的國寶文物與科技的作品，展覽室A以高解析投影清〈院本清明上河圖〉的畫面，再利用古畫動漫的趣味形式，讓觀眾身歷其境、體驗畫中市井小民的生活景像；展覽室D的「富春印象」沉浸式劇場是21世紀的新產物，由AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖。此外，與〈翠玉白菜〉王不見王的人氣國寶〈肉形石〉、故宮鎮院三大書畫宋范寬〈谿山行旅圖〉、宋郭熙〈早春圖〉、宋李唐〈萬壑松風圖〉等作品，則以8K高解析度影片的形式，前往台南與民眾見面；還有〈國寶總動員〉系列動畫，讓故宮國寶帶領市民朋友進入古畫世界，探索國寶的奧妙。

南美館林秋芳館長表示，由於是第一次來到台南展出，南美館在展覽的空間上設計上也相當用心。展牆與展台不僅只是作品展出以及作品說明的功用，也藉此拉出人流動線，保護文物。同時，牆面與展座所隔出的多重路線設計，令人彷彿穿梭台南巷弄的樂趣，巷弄文化是台南獨有的特色之一，藉此呈現出國寶在台南的意象，同時也讓這檔展覽在南美館展出，有別以往在其它地方的展示方式，極具巧思。南美館與故宮邀請各位民眾連來觀賞「千載南逢——故宮國寶佇台南」展覽，品味精緻文物之美，乘著科技的翅膀，一起翱遊古今中西！