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社會 社會焦點 保障人權

一審15年二審減輕剩8年！落跑朱國榮龍邦炒股案二審輕判遭撤銷

▲▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱國榮在龍邦炒股案獲得輕判，最高法院撤銷發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

因多起案件遭重判的國寶團總裁朱國榮，在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶。一審重判15年，但今年3月高等法院二審卻輕判8年。案經上訴，最高法院認為二審判決有諸多矛盾，11日撤銷原判，發回更審。

朱國榮因為本案遭判刑，另外也涉及中信國寶弊案，在該起案件中，他趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，高院二審改認定朱國榮犯5項炒股罪，犯罪所得高達1億8036萬餘元，判處有期徒刑16年。案件目前也上訴最高法院審理中。

這兩起案件讓朱國榮坐立難安，今年三月間先是龍邦炒股案輕判8年、四月間則是中信國寶案重判16年。最後朱國榮放棄五億元保金，在今年9月間棄保潛逃，高等法院已經對他發布通緝，時效到2053年為止。此外，司法院也為此補破網，通令各級法院提高對科技監控的使用率，避免此類重大金融犯罪被告落跑。

而這次最高法院撤銷發回的龍邦炒股案，檢方起訴指出，朱國榮在2011年12月1日至2012年2月底間，利用13個人頭戶開立的31個證券帳戶，以大量相對成交、連續高價買進的手法，將龍邦股價從10.25元炒高到13.85元，上漲3.6元，漲幅達35.12％，朱國榮藉此獲利達6千2百餘萬元。之後他又進行第二波炒作，在2012年11月到2013年2月間，再以17個人頭帳戶，炒作「龍邦認購權證」，以相對成交、連續高買等方式，在3個月內將每股19.1元，炒高到每股34元，總計他在這波炒作中大賺5億7千4百餘萬元。一審法院認定朱國榮在2波炒作下，不法獲利超過6.3億元，重判有期徒刑15年。

不過二審改認定朱國榮獲利不到1億元，因此改判有期徒刑8年。案經上訴，最高法院認為二審論理矛盾，因此11日撤銷原判，發回更審，預計朱國榮的刑度還會再加重。

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