鳳林盃軟網國際錦標賽花蓮登場！　10國200名好手角逐金盃

▲▼太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽熱烈開打，在鳳林國小活動中心舉行開幕式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023花蓮太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽」9日至11日在鳳林鎮立網球場、鳳林國小網球場熱烈開打，包含台灣、日本、南韓在內共計10國，超過200名選手來台競技，爭奪冠軍金盃；9日上午於鳳林國小活動中心舉行開幕式，由中華民國軟式網球協會朱文慶理事長主持，花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁與多位貴賓到場致意。

活動貴賓包含教育部體育署長鄭世忠、世界軟網總會會長鄭仁善、副會長沈載顯、花蓮縣議員林源富、林品仰、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮縣體育會軟式網球委員會主委賴岡黌、鳳榮地區農會理事長徐芳鑑、總幹事黃榮和、常務監事陳金興、鳳林鎮長林建平、花蓮縣政府教育處長翁書敏等人皆到場與會，現場盛大且隆重。

「Welcome to Hualien！歡迎大家來到花蓮！」花蓮縣長徐榛蔚喜迎來自世界各地參賽的軟網好手，她致詞提到，鳳林鎮是全國第一也是東部唯一獲得國際慢城認證的鄉鎮，感謝教育部體育署以及中華民國軟網協會的支持，讓賽事能夠在花蓮舉辦，尤其花蓮是健康樂活的運動城市，也是孕育國家體育人才的搖籃，花蓮積極爭取辦理各項國際體育賽事，並全面提升縣內軟體及硬體等體育設施設備，以符合成為國際標準賽事場地，2026年花蓮縣更將辦理世界龍舟錦標賽，屆時將吸引各國龍舟好手聚足花蓮，祝福大家在賽場上都能奮力拚搏、創造佳績。

▲包含台灣、日本、南韓在內共計10國，超過200名選手來台競技，爭奪冠軍金盃。

立法委員傅崐萁致詞提到，如同方才徐縣長所言，花蓮縣鳳林鎮是全國第一也是東部唯一獲得國際慢城認證的鄉鎮，2019年辦理第一屆軟網國際賽，並打響鳳林軟網的名號，而在全鎮國中小學積極推動軟網的風氣下，各級賽事均獲得優異的成績，相信此次來到花蓮參賽的各國軟網選手們都能在鳳林慢城賽場上盡情發光發熱。

中華民軟式網球協會理事長朱文慶致詞表示，透過運動賽事促進國際間的相互交流，是最健康與直接的方式，我們也相信在鳳林這個國際認證的美好慢城，透過大家的齊心共力，一定能為台灣型塑真、善、美的國際形象，為軟式網球運動有效行銷正面的意象；他同時感謝本賽事從賽前申辦到承辦的過程中，教育部體育署、花蓮縣政府給予的支持與協助，而鳳林鎮公所及鳳林鎮鄉親熱烈支持，是本次賽會能順利舉行的最強後盾。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示。歡迎來自世界各地參賽的軟網好手來花蓮參賽。

花蓮太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽（簡稱鳳林盃）邁入第26屆，在2019年首度升級為獲亞洲軟式網球聯盟授權認證的國際賽事，後因新冠肺炎疫情中斷了4年，今年重起爐灶，有了上一屆賽事成功的經驗與迴響，消息一出立刻吸引亞洲各國爭相詢問，賽事分為國際公開男、女子組、國際青少年組。

今年剛好在杭州亞洲運動會後舉辦，因此除了亞運中華隊代表隊陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘等原班人馬再戰，日本奪下亞運男團金牌的選手也全員到齊，其中包含囊括三金的上松俊貴，以及韓國亞運代表隊選手；日本隊希望延續亞運奪金的氣勢，台灣代表隊則力拚報亞運金牌戰落敗的一箭之仇，韓國隊則期盼力挽狂瀾、重返巔峰。另外，還有蒙古、巴基斯坦、泰國、柬埔寨、寮國、馬來西亞、越南等國家參賽，而地主花蓮鳳林也組隊一同角逐金盃。

▲立委傅崐萁致詞提到，2019年辦理第一屆軟網國際賽，並打響鳳林軟網的名號。

此外，為迎接2024年第四屆世界青少年軟網錦標賽在台舉辦，中華民國軟式網球協會於7、8日在鳳林國小舉辦「軟式網球國際裁判研討會」，不僅讓台灣與世界接軌，更要讓世界看見台灣舉辦國際賽事的能力與決心。

中華民國軟式網球協會謝章福秘書長表示，在國際賽之前辦理「軟式網球國際裁判研討會」，希望藉由研討會的經驗分享、實務操作以及專業測試，為台灣培養更多國際裁判，提升裁判素質，儲備更多國際比賽的裁判的資源與能量。

