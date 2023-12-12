千載「南」逢　南美館喜迎國寶開箱翠玉白菜

▲國立故宮博物院與台南市美術館共同主辦，16日推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，由台南市長黃偉哲、故宮蕭宗煌院長進行開箱儀式。(南美館提供，下同)

記者林東良／台南報導

國立故宮博物院與台南市美術館共同主辦，16日推出新展「千載南逢—故宮國寶佇台南」，12月11日舉辦展覽文物開箱見面會，展期至2024年3月10日，邀請民眾一起翱遊古今中西！

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記者會一開場，主持人便遺憾表示，由於故宮最具人氣的「〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉不能同時離院展示」，〈肉形石〉這次無法一同來到台南，語落台南市黃偉哲市長帶著「台南控肉寶寶」從巨型錦盒中驚喜現身，故宮院長蕭宗煌則端出限量手工翠玉白菜娃娃「翠白白」相贈，形成另類趣味的「菜、肉同框」畫面。

台南市黃偉哲表示，台南市作為文化美食之都，特帶來台南名產「控肉寶寶」贈予蕭宗煌院長，代表台南市歡迎〈清 翠玉白菜〉等故宮國寶「佇」台南和市民見面。

黃偉哲說，這次展覽安全規格極高，如同大軍壓境，實屬難得，是大家一飽眼福的絕佳機會，歡迎南部各縣市的朋友，到南美館感受國之重寶的風采。黃偉哲也特別感謝協助實現這美夢的各方，包括安全、保險、展覽動線，以及現場環境和溫濕度等方面，都有許多人的努力，同時感謝故宮肯定台南市美術館的展出能力。

故宮蕭宗煌院長表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，與地方政府館所合作，推動「故宮國寶出遊去」專案，讓故宮文物至全國各地展出，使台灣鄉親免於舟車勞頓，也能欣賞故宮人氣國寶。本次故宮攜手南美館推出「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展，特別感謝台南市黃偉哲、台南市美術館趙卿惠董事長、林秋芳館長、各界民意代表的支持，以及故宮、南美館人員的細心規劃。未來故宮持續以專業服務、開放多元、友善共融、永續發展四項目標，提升博物館研究、典藏、展示、教育、公共服務等面向，並持續面對大眾，將故宮珍貴的文物與各界分享。

本次開箱記者會，搶先亮相眾所期待的〈清 翠玉白菜〉及〈明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉兩件經典文物，並由故宮余佩瑾副院長現場親自為媒體介紹兩件展品的歷史與特色。有故宮人氣王之稱的〈翠玉白菜〉，工匠以半白半綠的翠玉為原材，順應玉料天然的色澤分布，巧雕成一顆葉綠梗白，菜葉頂端還停留兩隻昆蟲的鮮活白菜，展現19世紀匠人富含創意的精湛工藝。〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉瓶身碩大渾厚，器腹描繪穿蓮三爪行龍，闊步張爪、威武雄猛，整體氣勢堂皇莊重，是故宮永樂青花瓷器中的名品。



本次展出計有15件國寶將來到台南和民眾見面，是「故宮國寶出遊去」專案計畫，文物「出宮」數量最大規模的一次，展覽自12月16日，起展出至2024年3月，為此台南市政府也與故宮及南美館多次商討如何強化安全防護，從原本規畫的2名警力提升至6名全程監護，顯見三方對守護重要文物的戒慎與用心。

南美館董事長趙卿惠提到，市府為了保護這次展出的文物，由台南市警察局提供高規格防護，出動人力24小時戒備，還有來自故宮同仁、南美館同仁之間密切的合作，讓這次展覽能夠在台南400的時刻展出，非常有歷史意義。而為了能讓媒體先睹為快，今日這場文物開箱見面會也多次進行開會討論、規劃及演練，確保過程國寶會安全無虞，才能夠邀請媒體記者一同見證。

南美館指出，民眾雖然要到台北（故宮）才能看到〈肉形石〉本尊，為彌補這小小的缺憾，館方與院方也安排開展後，在展間播放〈清 肉形石〉的8K影片，讓民眾用不同的方式欣賞古人的巧奪天工。本次展覽不僅有吸睛的珍貴國寶，展間內也將結合文物與數位兩大主題的豐富內容，向觀眾介紹華夏藝術史上的精彩名作，有〈清院本清明上河圖〉的數位動畫以及「富春印象」沉浸式劇場，邀請民眾一起乘著科技的翅膀，翱遊古今中西！