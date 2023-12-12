學生問108課綱刪文言文爭議　蕭美琴：中共才是去中化最強烈勢力

▲政治進入校園2.0-「青年與副總統侯選人坐談」蕭美琴場。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（12日）至政大與學生座談，對於學生提問108課綱，蕭美琴直言，過去數十年來，全世界去中國化最強力的其實是中國共產黨。蕭也表示，台灣承接了很多不簡單的文化跟歷史，古文在現今國語文的教材中比例不低，而文言文也好、白話文也罷，就是一種學習的工具。

蕭美琴表示，過去數十年來，全世界去中國化最強力的其實是中國共產黨，自己建議很多要學傳統文字的人其實可以來台灣，包含正體、繁體字等，共產黨在數十年間為了普及化做出變革，台灣則承接了很多不簡單的文化跟歷史。

文言文的部分，蕭美琴指出，課綱這個議題開始討論後，自己也去了解一下，古文在現今國語文的教材中比例不低，自己沒有念到高中，所以中文只有國中程度，但語文就是溝通工具，這是最基礎的，不是只有我們有文言文，美國也有舊的英語，像莎士比亞的對話就跟現在英國人在講得不一樣，相信那就是英國人的文言文。

蕭美琴表示，自己派駐美國後也有加減複習一些文言文，因為很多外交電報都是古文呈現其中，文言文也好、白話文也罷就是學習工具，自己在長老教會中成長，白話文是用羅馬拼音，這也是為了普及化、作為溝通工具的方式，課綱還有很多其他面向，教育就是要讓年輕人更博學、有自信面對離開教育體系後的世界，這是終極目標。

蕭美琴直言，教育是要讓我們知道如何面對未來、看待過去，語文工具、數理工具以及邏輯思考工具都是為此而生，課綱目的在此，我不認為社會有去中化的問題，因爲中國文化也是台灣社會重要組成元素，數百年來各種外來統治，包含日本文化都有一些影響，文化都有很多資產在其中，自己寧可用正面角度看待台灣存在的多元文化。