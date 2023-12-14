陳沂挨告詐欺！淪人頭戶被控「詐騙1000元」　檢揭真相結局出爐

▲陳沂被控詐欺案經檢察官調查後，處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾上網買手機，依照指示匯款1000元到特定帳戶後無聲無息，報案遭詐，檢警循線查出帳戶持有人是網紅陳沂的公司「快樂冠軍」，陳沂因此被以詐騙案被告身分通知到案，陳沂懷疑自己遭陷害惡搞，親自出庭解釋並揚言反控誣告，台北地檢署14日針對陳沂被控詐欺、違反《洗錢防制法》案完成調查，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

詐騙集團為了測試被害人是否真的上鉤，經常先去找到網路上隨手可得的公開銀行帳戶，要給被害人先做小額訂金匯款，有些被害人在此時察覺有異而報案，被利用的帳戶持有人往往就會成視為提供人頭帳戶的詐欺被告，有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕成立的慈善協會、「台灣永婕美少女慈善協會」帳戶就曾因此捲入詐騙案，事後經檢察官調查處分不起訴賈永婕。

從事資訊業的陳愷則是為了幫2個孩子買便宜手機當玩具，在網路上找到賣家說可以幫朋友代賣，所以依指示分別匯款1000元到2個帳戶，隔了幾個禮拜都沒收到手機，陳愷發現被騙而報案，檢警循線查出，陳愷匯款對象之一，是「快樂冠軍」公司帳戶，公司負責人正是網紅陳沂。

▲被害人陳愷先前出庭表示遇到詐騙而提告，沒有被指使，也不知道對方會是陳沂。（資料照／記者劉昌松攝）

本案之所以曝光，是因另名網紅馮語婷10月間在IG上發圖文，秀出北檢傳喚通知書，指控陳沂涉嫌詐欺案，並預告台北地檢署將在11月2日上午開庭，馮語婷並懷疑陳沂是賣的東西有問題？還是帳戶金流有問題？帳面上有沒有誠實申報？

被點名的陳沂隨後在臉書反擊，證實自己將出庭，但是因為公司金流往來眾多，所以沒注意這筆款項，直到收到警局通知做筆錄，說有人提告詐欺，查看存摺才知道有這筆匯款。

陳沂懷疑遭到陷害、惡搞，並質疑另名網紅馮語婷與案件無關卻能拿到傳票po網，因此決定親自出庭看看原告是誰，並表明一定會反提誣告，結果檢察官開庭當天，陳沂與被害人協調失敗，經檢察官調查後，認為陳沂犯罪事證不足，因此處分不起訴。