掩護潤寅詐貸472億　前法官「指揮滅證」撈662萬發監服刑

▲前法官黃呈熹受委任幫潤寅詐欺案辯護，卻協助指揮湮滅證據遭判刑定讞。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任法官的律師黃呈熹，因為在潤寅集團詐貸472億元案中，受主謀王音之委任為法律顧問，親自到公司指揮打包事證送走，並找人重置所有電腦硬碟，事後收受律師費，被法院依協助滅證、收受洗錢贓款2罪判刑1年10月，併科罰金60萬元，追徵不法所得662萬元確定，台北地檢署傳喚黃12日到案，黃已於下午向戶籍所在地高雄地檢署報到發監。

塑料貿易商潤寅實業負責人夫妻楊文虎、王音之，因公司業務量急遽下滑，為了維持營運，從2012年起，長期與合作廠商業務合謀，偽造不實應收帳款單據，讓潤寅拿去向多家金融機構詐貸，反覆以新還舊累計詐得約472億元，堪稱國內史上最大詐貸案。

▲王音之最後談妥以三審1200萬元的代價委託黃承熙擔任法律顧問及律師。（資料照／記者林振民攝）

最後潤寅資金周轉不過來，王音之在2019年4月間，透過弟弟認識了律師黃呈熹，由王音之安排員工向黃呈熹說明公司財務狀況，並開立12萬元支票，當作聘請黃呈熹擔任法律顧問的首年費用，5月間，王音之透露擔心詐貸案曝光，黃呈熹答應可以幫忙擔任律師辯護，最後談妥三審辯護費用1200萬元。

2019年6月1日，楊文虎、王音之潛逃出境，通知女兒楊宇晨配合黃呈熹一起處理相關滅證行動，6月3日楊宇晨先匯款650萬元給黃呈熹做為律師費，當天下午5點，黃親自到潤寅公司宣布集團結束營業，指示現場員工以事先準備的紙箱，連夜打包100多箱的貸款相關單據，送到回收廠銷毀，另外通知資訊人員，10多台電腦主機都重置後搬走。

▲楊文虎逃亡美國半年後被押回台灣受審，現已入監服刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

6月4日，黃呈熹在自己的律師事務所開會，找來潤寅千金楊宇晨和主要作帳員工，以會議室內白板標記滅證分工與流程，黃呈熹甚至為免有員工想做汙點證人，還特別解釋，當汙點證人只是有機會減刑，不是一定減刑，並且要求所有在場的人，要將手機内的所有通話紀錄及LINE對話資料刪掉。

案經檢調獲報後展開追查，在黃呈熹辦公室找到潤寅的電腦主機，並根據金流發現，黃呈熹收到的所謂律師費，來源根本就是詐貸不法資金，黃呈熹偵查中否認犯行，辯稱自己收的律師費比較貴而已，經檢察官提起公訴後，黃呈熹坦承協助滅證，仍否認知道收到的錢是贓款。

▲潤寅詐貸案楊文虎、王音之夫妻的兒子楊昌衡遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

法院根據潤寅員工證述、相關金流，認定黃呈熹從一開始就知道潤寅詐貸弊端，不可能不知道潤寅的錢就是不法所得，因此依協助滅證、收受贓款洗錢罪，將黃判刑定讞，收到的律師費中，有662萬元從金流來源可認定為贜款，須沒收。

至於原本逃亡的楊文虎、王音之夫妻，在美尋求庇護遭置留半年後被遣送回台，各判刑25年、27年定讞，夫妻倆和被判刑3年6月的楊宇晨，都因遭收押而直接轉送監所執行；在美坐擁豪宅的兒子楊昌衡則遭通緝。