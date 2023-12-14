陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

▲陳沂挨告詐欺獲不起訴後，決定反控對方誣告，並控告「馮語婷」用假名誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂經營的公司名下帳戶，疑遭詐欺集團利用，誘騙民眾匯款1000元，檢察官調查後處分不起訴陳沂，陳沂14日表示，將反控告他的民眾涉嫌誣告，另外也已經委請律師遞狀，控告另名網紅「馮語婷」利用假名，在臉書散布她是詐騙車手、「詐欺嫌沂〞犯」等言論，涉嫌加重誹謗。

馮語婷近年來與陳沂、女人大律師李怡貞等網紅多次在網路議題上，出現相左意見，馮與多人隔空交手互嗆，各有粉絲支持與反對者嗆聲，馮的名氣開始傳開，8月間，馮語婷臉書上質疑陳沂「是當車手還是人頭嗎？為什麼公司帳戶會被凍結呢？」「這樣以後我叫妳詐欺嫌〝沂〞犯了。」

陳沂不滿遭指控，立即委由律師遞狀控告馮語婷造謠誹謗，檢察官發交警方追查，發現聲稱是本名帳號的馮語婷疑似假名，目前仍在追查馮語婷的真實身分，接著馮語婷又在10月間，在IG上秀出北檢傳喚通知書，除了佐證自己先前的臉書發言真實性，也指出陳沂因涉嫌詐欺案被偵辦中。

▲陳沂不滿被指是詐欺嫌疑犯，控告馮語婷誹謗。（資料照／翻攝臉書）

結果這起詐欺案，是因為陳姓民眾為了購買2支各1000元的便宜手機，依賣家指示匯款到2個帳戶，之後完全沒收到獲，而賣家憑空消失，陳姓民眾因此控告帳戶持有人，檢警查出其中1個戶頭是「快樂冠軍」公司所有，公司負責人正是陳沂。

陳沂喊冤稱遭陷害惡搞，並質疑「馮語婷」並非當事人，不應該拿得到傳票，懷疑馮語婷取得傳票的來源，因此在台北地檢署12月14日以涉嫌詐欺罪嫌不足等理由，處分不起訴陳沂後，陳沂向《ETtoday新聞雲》記者表示，將立即反控當初告他詐欺的陳姓民眾誣告，同時會繼續協助檢警，查出「馮語婷」的真實身分。