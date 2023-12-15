美式只要18元！全台通路「超省優惠」一次看　牙膏、洗髮精買1送1

▲全台超市、量販、超商祭出最新優惠，此圖為家樂福，指定護墊、紙尿褲皆有優惠。（示意圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》以下整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，超商美式單杯35元，直接下殺買12送12，等於單杯只要18元，超級划算，另外還有護墊、洗髮精、牙膏、湯圓買1送1等優惠，趕快把握便宜囤貨了。

家樂福



◎靠得住私密平衡／蘆薈高透氧護墊系列

優惠：159元買1送1

期限：即起～12月26日

◎幫寶適一級幫紙尿褲／M-78片／L-64片／XL-50片

優惠：2件省更多，第1件699元、2件1359元，平均1件679.5元

期限：即起～12月26日

愛買



◎西北湯圓系列150g

優惠：39元買1送1

期限：即起～12月26日

◎牛頭牌濃湯底系列

優惠：特價185元，第2件5折，平均每包138.8元

期限：即起～12月26日

好市多



◎五月花3層抽取式廚房紙巾

優惠：原價419元，特價349元，現省70元

期限：即起～12月17日

◎元進莊黑蒜雞湯

優惠：原價299元，特價239元，現省60元

期限：即起～12月17日

大潤發

◎海底撈火鍋湯底系列

優惠：促銷價128元，第2件5折，平均每件96元

期限：即起～12月21日

◎西北湯圓（芝麻/花生/鮮肉）150g(8顆)/盒

優惠：促銷價39元，買1送1，平均每件20元

期限：即起～12月21日

全聯



◎美吾髮漢方賦黑逆齡豐盈洗髮精(540ml)

優惠：單件特價399元，買1送1，平均一件199.5元

期限：即起～12月21日

◎高露潔抗敏感高效抗敏科技牙膏系列

優惠：單支特價178元，買1送1， 平均一支89元

期限：即起～12月21日

▲全聯推出指定洗髮精、牙膏買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）



美廉社



◎易而善果汁奶粉（果汁/麥芽/草莓）900g

優惠：市價400元/罐，特價任選2罐599元

期限：即起～12月26日

◎樂事洋芋片 秘制老火麻辣鍋口味/極品香煎干貝口味

優惠：市價35元/包，特價任選2包59元

期限：即起～12月26日

7-11

◎指定咖啡飲品、鮮食（門市限定）

優惠：天素地蔬指定冷藏鮮食商品加贈10% OPEN POINT點數、CITY燕麥系列商品任選買2送1、CITY大杯卡布奇諾／大杯濃萃美式／英式紅茶同品項買1送1、持自帶杯購買CITY系列省7元、當筆租借循環杯享CITY CAFE濃萃美式優惠價30元、統一H2O WATER無標純水(600ml/24入)整箱優惠價170元(原價432元)

期限：即起～12月17日

▲7-11推出CITY燕麥系列商品任選買2送1、CITY大杯卡布奇諾／大杯濃萃美式／英式紅茶同品項買1送1等優惠。（圖／7-11提供）



全家



◎指定甜點、隨手包半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠

期限：即起～12月26日

OK mart



◎指定零食/飲料/冷凍鍋物商品

優惠：第2件6折起

期限：即起～12月31日

◎阿華田系列（阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田）／純喫茶（純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶）聯名系列

優惠：單杯7折

期限：即起～12月31日

萊爾富



◎指定咖啡飲品（門市、APP皆有）

優惠：Hi Café中杯熱美式買12送12（單杯35元）、中杯冰/熱拿鐵買12送10（單杯45元）

期限：即起～12月26日