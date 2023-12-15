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社會 社會焦點 保障人權

旅台網紅小林賢伍租屋詐挨3.6萬　被不讀不回赴警所諮詢畫面曝

記者邱中岳／台北報導

日籍攝影師租屋遭騙！日本籍網紅小林賢伍在14日晚上7時許，前往北市中山分局中山一派出所，告知警方在網路租屋，對方聲稱目前排第5順位看屋，如果要「提前看屋」要預付2個月押金，導致小林賢伍匯款3萬6千元，但最後卻不讀不回，所以到派出所諮詢，但因不提告，所以警方已將對方收款帳戶通知165註記。

警方指出，34歲日籍攝影師小林賢伍，從多年前旅居台灣，以拍攝宜蘭抹茶山打開知名度，在日前於臉書社群《台北租屋網》看房子，看上了位於新北市中和區一處民宅，透過通訊軟體聯繫房東，但是房東卻表示，這間房子很搶手，所以小林目前排的順位比較後面。

▲▼日籍攝影師（右）租屋，房東告知匯押金可以提前看房，匯款後卻失聯，跑派出所諮詢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲日籍攝影師（右）租屋，房東告知匯押金可以提前看房，匯款後卻失聯，跑派出所諮詢。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是該名房東，又表示如果提前支付2個月的押金，共計3萬6千元就可以「提前賞屋」，小林不疑有他，匯款給對方後，卻被對方不讀不回，因此到北市中山分局中山一派出所向警方諮詢，警方詢問小林是否提告，但小林後續要往返台日，不想跑法院最後選擇不提告。

警方指出，當時小林前往派出所詢問該狀況，警方告知這個有詐騙嫌疑，雖然小林後續不願意提告，但是後續也請小林提供對方帳戶，但因為沒有提告，所以已將帳戶提供給165註記可能涉及詐騙帳戶，也告知小林如果有需要可以再向警政機關提告。

▲小林賢伍台灣租屋遇詐騙。（圖／翻攝自小林賢伍臉書）

▲日籍攝影師小林賢伍，旅居台灣多年，但近日卻因為租屋遭詐騙尋求警方協助。（圖／翻攝自小林賢伍臉書）

警方也告知小林，台灣的租屋並不會要求房客先匯款租金、押金，都是看完房子確認要承租後，才會進行後續付款行為，如果發現要先付款的行為，也可以在匯款前打電話或尋求鄰近警政機關協助。

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