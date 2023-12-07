新北父長期照顧臥床兒…地下租屋處恐遭斷電！幸好他們伸援手

▲第一社福中心社工姜延蓉（右）平時關心弱勢兒少課後照顧問題 。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

新北63歲阿雲（化名），獨力照顧身障臥床的兒子，為了照顧兒子，阿雲無法外出工作，生活依賴新北市社會局低收與身障生活補助，為節省開銷，承租某棟集合住宅地下室分租套房，一住就長達15年。由於該棟地下室違法隔間出租，遭舉報將限期斷水斷電，板橋第一社福中心獲悉後，由社工姜延蓉出面緊急串聯私公資源，總算讓阿雲父子有了安家之處。

社會局表示，這段期間市府透過崔媽媽基金會、樂智家庭資源中心協助找尋合適的租屋處，並尋求慈濟基金會、傳德慈善基金會提供急難救助金，和媒合家具電器與協助搬家；聯絡新北市輔具中心提供二手電動床、爬梯機與洗澡椅等輔具，並協助申請長照進場協助，以分擔阿雲照顧壓力。

在多方私公協力下，兩父子終於在近日入住社會住宅。阿雲感動的表示，感謝姜社工這半年來的奔波，協調聯繫這麼多善心單位來幫忙，「沒有大家的協助，我們父子真的會活不下去，現在終於可以好好睡一覺了！」

板橋第一社福中心主任陳慶家表示，現今高齡化社會，家中同時有長輩、身心障礙者需照顧的家庭增多，衍生出許多高照顧負荷的問題。板一社福中心今年以「板一築橋，為愛-作伙來喬!」為努力方向，在個案、方案與社區服務中，串聯私公單位資源，共同守護脆弱家庭，像阿雲一案，投入協助的單位跨及社政、衛政、警政、教育、民團、基金會、醫院和宗教組織等，共計約50個單位。

社工姜延蓉表示，從今年6月底接案至今，期間最讓她感慨的是，因為阿雲年邁加上兒子重度身障，遭到無數房東的拒絕，當時自己也非常氣餒，所幸在長官的鼓勵、相關資源的挹注，以及社區好夥伴一起集思與分工，將居住、照顧、經濟、醫療與輔具等問題一一克服。看到阿雲父子入住新居後露出的笑容，感覺一切付出都是值得的。