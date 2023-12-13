房東拒退押金3500元！她怒開水龍頭報復　網嘆：很多地方缺水

▲女子為報復房東不退押金，不關水龍頭。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名女子10日發布一段影片，稱自己與房東協商失敗，對方不願退押金800元（人民幣，下同，約台幣3556元）。她一氣之下打開水龍頭，並在影片中說道，「一個月後，你（房東）自己過來關水龍頭吧。」不少網友認為，女子的行為是在浪費水資源。

據《大灣區視頻》報導，12月10日，廣東女子發影片稱，自己和房東協商退租退押金，房東拒絕女子要求，押金800元一點也不退。女子一怒之下打開水龍頭，說「一個月後，你自己過來關水龍頭吧。」

▲此事件引起網友們不同的看法。（圖／翻攝自微博）

女子以「放自來水」報復房東，不少網友表示，「水資源是無辜的，很多地方還是缺水的」、「換種方式解決啊，不要浪費水資源啊」、「報復可以！但請不要浪費資源」、「這租戶也不是善茬，人品可見一斑」。

也有人點出，以該名女子的說法可能是提早退租，事情不能看單方面，「若提前退租，是違約，押金不退，應有合約精神」、「沒頭沒尾的，為什麼房東不給退押金也不說，如果真是房東的問題，再噴也不遲」、「房東不退押金的理由沒說，通常是有理由的，這種一看就是不完整資料」。