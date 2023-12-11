惡房客拒繳房租還變身「刺胎怪客」　房東打贏官司出大絕反擊

記者黃宥寧／台北報導

遇到惡房客最頭痛！北市沈姓房東將北投區房子以每月2萬2000元出租給沃姓1家4口，豈料賴姓母親與2名沃姓兒子、孫子卻欠租更不願搬家，經屢次催繳，對方總以各種理由耍賴，沈姓房東只好提告，40歲沃姓次子不甘被告，竟變裝趁深夜持工具刺破房東機車輪胎。士林地檢署日前偵結，依毀損罪起訴沃男。

▲北市沈姓房東將北投區房子出租給沃姓一家人，豈料遭積欠房租連機車也被破壞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

沈姓房東於臉書社團《爆料公社》發文說，2019年6月以22000元將北投房子出租給賴姓女子、2名沃姓兒子及孫子，由賴女簽3年租約，但沒想到2021年11月疫情期間，沃家人拒繳房租，經催繳仍未回應，最後手機還被封鎖，電鈴按到燒掉對方也不開門，只好於去年提出返還租賃房屋告訴。

結果提告竟是另一場惡夢開始，心生不滿的沃姓次子，去年4月20日凌晨1時許左右，穿著雨衣變裝並騎乘Ubike再改為步行，默默到沈姓房東住家，並持不明工具刺破沈姓房東的機車輪胎洩憤。

▲沃姓男子不滿房東提告，竟持不明工具破壞其機車輪胎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

沈姓房東原以為是機車壓到尖銳物，一調監視器竟是「最熟悉的人」沃姓租客，讓他氣得提告毀損，同時也無奈說，自從沃家人不繳房租，他不定時會去看看房子，曾看過有人從陽台往下看，應該是被鎖定了機車款式和顏色，才會被報復。

士林地院民事庭，認賴女1家4口從2021年11月未繳租金，積欠95000元房租，經房東多次催繳、寄存證信函都置之不理，且租約期滿仍持續佔用房屋，判賴女一家應返還房屋，並返還租金。

至於沃姓次子毀損案，日前士林地檢署依毀損罪予以起訴，聲請簡易判決。

對此，沈姓房東收到起訴書後，同時PO於臉書社團，並將機車遭刺破、沃家人長相照放上說：「這母子3人惡房客，租屋1年未付房租強制執行才將其趕走，故意用母簽約脫產打贏官司也要不到錢，下一個房東請自求多福，次子名叫沃XX」。