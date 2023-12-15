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守城橋改建工程慢惹民怨　南投縣府允先設便道...盼3月底完工

▲埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，南投縣政府將先設河底便道紓解地方交通困境、預計明年3月完工。（圖／資料照片）

▲埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，南投縣政府將先設河底便道紓解地方交通困境、預計明年3月完工。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

今年8月卡努颱風外圍環流為全台山區帶來強烈雨勢，埔里鎮守城橋不堪河水暴漲衝擊、橋面出現塌陷呈波浪狀，封閉至今超過4個月，民眾被迫轉往內埔及牛眠等替代道路通行、繞道達3至5公里，苦不堪言，甚至不時有機車騎士強行過橋，險象環生；南投縣政府表示，將於當地設置河床便道，希望在明年3月前完工。

南投縣工務處長張弘岳以及縣議員吳國昌等地方各級民意代表，於13日共同召開 「杜蘇芮颱風及8月卡努颱風守城橋災修復建工程地方說明會」。

▲▼埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，改建工程預計需時2年。（圖／民眾提供、翻攝「南投縣議員 吳國昌」臉書粉專）

▲▼埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，改建工程預計需時2年。（圖／民眾提供、翻攝「南投縣議員 吳國昌」臉書粉專，下同）

▲埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，改建工程預計明年3月完工。（圖／資料照片、翻攝「南投縣議員 吳國昌」臉書粉專）

吳國昌表示，卡努風災造成守城橋塌陷嚴重損壞而封閉，居民近幾個月來出入相當不便；經與各級民代還有在地居民反映，並與工務處協調後，決議3個月內完成便道發包工程，儘快完成鋪設、先紓解守城地區居民交通窘境，也會持續督促守城橋的復建工程進度。

▲埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，改建工程預計明年3月完工。（圖／資料照片、翻攝「南投縣議員 吳國昌」臉書粉專）

縣府工務處指出，原規劃守城橋改建施工期間採較安全的鋼橋作為替代道路，預定明年6月開工、年底完工，新主橋工期為2年，預計115年初竣工；經13 日召開地方說明會，慮及因該橋梁是地方通行要道，鄉親都希望能愈快完工愈好，因此將改設置河床便道，最快2周內完成設計及發包，發包後將要求廠商儘速施工，希望趕在明年3月前完工。

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