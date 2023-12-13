不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

▲仁愛鄉2023台灣高山茶王冬季評鑑競賽日前頒獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉農會主辦的2023台灣高山茶王冬季評鑑競賽邁入第11屆，第三代茶農上峰茶廠陳申倢勇奪特等獎，谷嵐緣茶園更包辦頭等一在內的5項頭等獎；南投副縣長王瑞德指出，仁愛鄉今年雖受到卡努颱風及豪大雨影響，但在各級主管機關、農會、農友通力合作，讓全鄉農產品不到一個月就重新恢復共同運銷作業，高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數不減反增，展現仁愛原鄉以及南投人面對困境奮戰不懈的精神與毅力。

頒獎典禮於9日舉行，由農會理事長林水木理事長、常務監事林高堂及總幹事戴錦稔共同主持，並安排社區婆婆媽媽及喜裂克文化藝術團的精彩歌舞表演，及特色茶席、農特產展售攤位；副縣長王瑞德由縣府農業處長蘇瑞祥、原民局副局長林婷玉陪同參加，縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信、鄉代會主席洪文全及農業部農民輔導司、茶業改良場也都派代表與會。

戴錦忍指出，本屆冬茶競賽計659件參賽，淘汰率55%，今年受8月卡努颱風及豪大雨釀災影響，部分茶園沖毀，茶農茶園管理及製作技術也面臨極大考驗，整體未獲選率較高；不過在堅持品質的原則下，經3天評鑑，今年能入選獲得優良獎以上成績的冬茶，經評審評選的茶樣，香氣、滋味等仍維持高山茶甘甜清爽的特色，整體品質維持在往年水準之上且冬韻表現佳。

得獎名單方面，特等獎由在地茶農「上峰茶廠陳申倢」奪得，頭等一獎：谷嵐緣茶園邱美櫻、頭等二獎：谷嵐緣茶園邱美櫻、頭等三獎：陳秀滿、頭等五獎：宇峰製茶廠謝承翰、頭等六獎：谷嵐緣茶園高翔澐、頭等獎：明源茶廠陳明朗等16名，金獎：煜棠製茶廠等52名，優良獎 : 傳家茶業林秋菊等212名。

王瑞德頒獎時指出，8月卡努風災導致農產品重要運輸道路全數中斷癱瘓、農地遭淹沒農園殘破不堪，仁愛鄉農會供運銷集貨中心也被土石流侵襲，損毀相關運銷設備資材、一度難以運作；所幸在在各級主管機關的協助，以及農會人員「自己的家自己救」的堅強決心努力下，獲得農友全力配合，以大小貨車接駁，克服蜿蜒險峻的山路運輸難題，讓農民的損害降到最低；縣長許淑華也努力奔走兩岸、爭取到茶葉外銷大訂單並開始出貨，相信未來在各鄉鎮市農會及農友共同努力下，一定能為縣內農特產品打開更好的銷路、創造更大的收益。