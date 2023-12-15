筷子「1設計」藏超多細菌！比馬桶蓋髒7倍　醫：免洗筷毒又髒

▲大家天天使用的筷子，很容易滋生細菌。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人天天使用的筷子，其藏菌數與潛在危害竟超乎想像。胸腔暨重症專科醫師黃軒就指出，筷子上所滋生的細菌種類繁多，尤其是「有條紋的竹筷」含菌量達1萬3千，比馬桶蓋髒7-8倍；同時他也建議，要定期清洗、晾乾和消毒筷子，還有選擇較不易藏菌的材質。

黃軒昨在臉書提到，「筷子是日常生活中常用的餐具，但也容易滋生細菌，且上面的細菌種類繁多，包括大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌及幽門螺旋桿菌等。這些細菌可能會導致食物中毒、腸胃炎，甚至是致命的疾病。」

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黃軒就分享台灣一項研究，是測量4種材質的筷子在清洗乾淨後的含菌量，其中不鏽鋼筷的含菌量最低；竹筷和仿瓷筷子含菌量相近，分別為350和310，已超過標準值的200（隻）；木筷則多達600，比標準值高出3.3倍。

▲平時要仔細清洗筷子，並定期消毒。（示意圖／ETtoday資料照）

更驚人的是，若是「有條紋」的竹筷，其含菌量竟高達1萬3000，不僅比一般竹筷多了37倍，更比馬桶蓋髒7-8倍；而木筷在潮濕的狀態下，也可能較容易有發霉和細菌繁殖的情形；至於外食族常用的免洗筷，研究人員認為，與普通筷子相比，其硫化物的化學含量均較高，「是又髒又毒。」

最後，黃軒提醒，清潔筷子時應仔細洗滌，避免殘留食物殘渣和油漬。每次清洗後，將筷子散放在碗架上晾乾，再將「筷子頭朝上放進筷筒」，最後筷筒應垂直擺放，以免筷子頭沾染筷筒底部的細菌。

另外，定期消毒筷子是必要的，黃軒建議，「可每周在籠屉或熱水中蒸煮30分鐘，或使用家用消毒櫃對木質和金屬製筷子進行高溫消毒。每1-2個月完全煮沸一次筷子，高溫消毒效果更佳；然後每半年更換一次筷子。」

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