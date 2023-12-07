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「牛仔褲都沒洗」友狂飄惡臭　他想轟下車！全場吵翻：10年沒洗過

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO透露，朋友的牛仔褲都不曾洗過。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家多久洗一次牛仔褲呢？一名網友透露，朋友主張牛仔褲不要洗，而他持相反看法，認為髒了還是要定時清洗，於是詢問大家清洗的頻率，該文曝光後，有苦主分享尷尬經歷，曾與朋友一起搭車，而對方長期沒洗牛仔褲，「冷氣一吹，陣陣惡臭，我超想叫他下車！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，最近與朋友聊到牛仔褲要不要洗滌的話題，對方稱「都不曾洗過」，讓他覺得很母湯，畢竟攸關衛生習慣，於是好奇拋問大家，「牛仔褲真的不用洗，能一直穿？」

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文章引發炸鍋討論，多數人仍會清洗，「我不行，一週不洗就覺得黏黏的」、「藍色穿到變成綠色」、「會臭...而且去不同地方坐來坐去」、「我不行～我穿一次洗一次」、「我是沒辦法，穿了就會洗，穿在身上一定會髒會有細菌，只是看每個人的忍受程度而已」、「會有尿騷味」、「牛仔褲很容易臭吧？我都會洗，牛仔褲不用買很貴的」、「我遇過坐同車，冷氣一吹，陣陣惡臭，我超想叫他下車，但又因為朋友，不好意思說出口」。

但也有一票網友直呼，真的不太常洗，「不洗！回家就陽台吹風，一年大概洗三次吧」、「能，我十年前買的，到現在沒洗過」、「穿到破掉，直接丟了，不用洗」、「真的沒在洗」。

還有內行回應，「我之前賣牛仔褲的從來沒有叫客人不用洗？你從那裡聽來的？」「買牛仔褲的時候，店員已經有說反面洗+反面曬啦」、「看牛仔褲的價錢來訂，便宜的當然想洗就洗，萬把塊起跳的，建議日曬殺菌就好」。

事實上，Levi's首席執行長（CEO）伯格（Chip Bergh）2014年曾說，自己絕不會把牛仔褲丟進洗衣機，讓一些人更相信「牛仔褲永遠不用洗」的保養方法。但他如今澄清，從未建議完全不洗牛仔褲，而是應該避免使用洗衣機清潔，可親手、局部清洗弄髒的地方。

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