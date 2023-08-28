　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「交織」被帶走「跟著太陽月亮」接續　秀姑巒溪出海口秀新亮點

▲▼與會貴賓及民眾在「跟著太陽月亮」藝術創作前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲與會貴賓及民眾在「跟著太陽月亮」藝術創作前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府文化局運用公共藝術專戶經費規劃的「秀姑巒溪出海口Cepo'（者播）區域公共藝術設置亮點計畫」，26日下午4時於秀姑巒溪出海口，在山海景緻變換的餘暉及一首首動人的樂曲中，為藝術家撒部‧噶照創作的公共藝術作品「跟著太陽月亮」揭開序幕。

文化局長吳勁毅表示，藝術家撒部‧噶照 2000年在這裡也曾創作過一件公共藝術作品「交織」，不僅成功打造了地方觀光亮點，同時也在去年為花蓮縣榮獲文化部第八屆公共藝術獎「環境融合獎」的殊榮。雖然「交織」在今年初，被大地的風帶回自然的懷抱，文化局決定再度邀請藝術家為這裡量身打造一件作品。

▲▼與會貴賓及民眾在「跟著太陽月亮」藝術創作前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

眾所周知，「秀姑巒溪出海口」也是阿美族古老部落Cepo'（者播）區域，擁有豐富的自然資源、生態環境及族群文化，出海口中間有個奚卜蘭島，北邊現為港口部落，南邊為靜浦部落，是一片山、川、海洋環境交織與人文薈萃之地。撒部表示，新作「跟著太陽月亮」便是發想自這個區域的自然環境與人文景觀。部落在還未接觸現代科技知識以前，就是透過太陽、月亮等大自然給予的訊息，進行農耕、上山狩獵採集、下海捕撈漁獵等日常。撒部以創作，頌讚這看似平常的自然規律循環與變化，感恩Cepo'（者播）這片土地、海洋、山川、萬物賜與的豐饒，以及對生長於這塊土地上人們的育養之情。

▲▼與會貴賓及民眾在「跟著太陽月亮」藝術創作前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲在一首首動人的樂曲中，為藝術家撒部‧噶照創作亮相揭開序幕。

在這次創作的過程中，藝術家也特別規劃2場民眾參與、藝術教育活動，不僅邀請部落國小學童、家長一起參與以田土塑形作品的泥塑工作；也邀請部落居民一起，在作品主體上種植攀爬植物，期待未來綠意能滿佈在作品上。撒部期待透過「跟著太陽月亮」鼓勵大家認識此處的環境與文化，珍愛這片土地與環境，順應自然的循環與規律，把這片美麗的土地、山川、海洋、文化傳承給下一代。

在普遍重視養生觀光的後疫情時代，文化局吳局長誠摯邀請大家到花蓮美麗的海岸線走走，來一趟藝術自然的輕旅行，在飽覽山、海、河、島美景的同時，更不要錯過靜浦太陽廣場──「跟著太陽月亮」，開啟與自然美好的相遇，為身心靈補充滿滿的正能量。

ET快訊
台灣女大生出國　和男友講電話突尖叫失聯
「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排！給5星也被罵慘
蘇拉「越來越猛」近台將成強颱！　氣象局今晚發海警
快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」
快訊／國1驚現「伯朗海」　回堵5公里
快訊／郭台銘參選　侯友宜10字回應
快訊／火燒車！　男駕駛燒成焦屍
曾幫郭台銘站台！　縣長不挺了
法拉利超跑路邊違停　「車牌註銷」立即拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

悠遊太平洋　台東市海洋生態意象廣場舉辦啟用典禮

小黃運將分局反詐騙宣導　識破車手特徵報警抓人

南警埋伏逮詐欺犯　車手「怕被騙」攜帶點驗鈔機收款仍栽了！　

大騙徒情節真實上演　東警、銀行揭穿投資詐騙老梗

「交織」被帶走「跟著太陽月亮」接續　秀姑巒溪出海口秀新亮點

苗栗本土登革熱第2例　有新北石碇活動史60歲女確診

提升創傷存活率　南消一大高救隊獲贈「輸液加溫器」救護設備

重陽節系列活動　竹市長者免費健檢9／1起開放預約

花蓮知卡宣親水暑期活動圓滿落幕　50天14萬人次入園

床墊公司整新品捐助部落家庭　國小學童開心睡彈簧床就怕賴床

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

悠遊太平洋　台東市海洋生態意象廣場舉辦啟用典禮

小黃運將分局反詐騙宣導　識破車手特徵報警抓人

南警埋伏逮詐欺犯　車手「怕被騙」攜帶點驗鈔機收款仍栽了！　

大騙徒情節真實上演　東警、銀行揭穿投資詐騙老梗

「交織」被帶走「跟著太陽月亮」接續　秀姑巒溪出海口秀新亮點

苗栗本土登革熱第2例　有新北石碇活動史60歲女確診

提升創傷存活率　南消一大高救隊獲贈「輸液加溫器」救護設備

重陽節系列活動　竹市長者免費健檢9／1起開放預約

花蓮知卡宣親水暑期活動圓滿落幕　50天14萬人次入園

床墊公司整新品捐助部落家庭　國小學童開心睡彈簧床就怕賴床

田徑名將酸「NBA自稱世界冠軍」被圍剿　KD：誰來幫幫這兄弟

高原騎士攜手林明建推專屬料理　馬爹利6款中式套餐嚐鮮

張景嵐交往半年才獻第一次！　甜閃陳銳「未來規劃全說了」

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

67歲韓劇界寶石女星長腦瘤　「拒抗癌治療」奇蹟好轉：要活像自己

MG公布「電動敞篷跑車」規格　將有RWD後驅版、折合新台幣113萬起

麥當勞最潮聯名！與Palace合作系列單品、套餐紙袋極具收藏價值　

受蘇拉颱風影響　太平山8／29下午4時起預警性休園

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

地方熱門新聞

雲林挺侯大會　張麗善：侯政策與目標都明確具體

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

郭台銘站台演說　台下高舉「侯定安邦」

姚正玉：「助日」代表有損國格

大東夜市攤商無法營業　原團隊回應

鷄籠中元祭主普壇開燈　副市長盼安康

南消四大助力社會弱勢

中元祭創意料理　網紅融入西式手法

首位AIT處長參加豐年祭　孫曉雅：機會很特別

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現

火辣美女援交過夜不限次數男子險遭騙

憂「看海的芒果」沒了　立委嘆：看海的光電板

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

侯友宜會張榮味 　唯一目標下架民進黨

更多熱門

相關新聞

日本英雄河村勇輝：不讓他退休

日本英雄河村勇輝：不讓他退休

日本男籃昨晚在地主球迷面前上演不可思議的18分大逆轉，力保晉級希望，也淘汰了NBA全明星馬卡南(Lauri Markkanen)領軍的芬蘭。172公分後衛河村勇輝擺脫世界盃首戰12投2中的低迷手感，這一戰猛轟25分、9助攻，化身日本英雄，他賽後透露自己奮戰的動力，是不想讓渡邊雄太從國家隊退休。

曬太陽補維生素D！　醫揭「關鍵時段」才有用

曬太陽補維生素D！　醫揭「關鍵時段」才有用

鳥總許智超被爆出軌　太陽球團回應了

鳥總許智超被爆出軌　太陽球團回應了

渡邊雄太砍20分　納悶前排為何沒人坐

渡邊雄太砍20分　納悶前排為何沒人坐

太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

關鍵字：

交織跟著太陽月亮秀姑巒溪出海口亮點

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面