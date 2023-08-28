「交織」被帶走「跟著太陽月亮」接續　秀姑巒溪出海口秀新亮點

▲與會貴賓及民眾在「跟著太陽月亮」藝術創作前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府文化局運用公共藝術專戶經費規劃的「秀姑巒溪出海口Cepo'（者播）區域公共藝術設置亮點計畫」，26日下午4時於秀姑巒溪出海口，在山海景緻變換的餘暉及一首首動人的樂曲中，為藝術家撒部‧噶照創作的公共藝術作品「跟著太陽月亮」揭開序幕。

文化局長吳勁毅表示，藝術家撒部‧噶照 2000年在這裡也曾創作過一件公共藝術作品「交織」，不僅成功打造了地方觀光亮點，同時也在去年為花蓮縣榮獲文化部第八屆公共藝術獎「環境融合獎」的殊榮。雖然「交織」在今年初，被大地的風帶回自然的懷抱，文化局決定再度邀請藝術家為這裡量身打造一件作品。

眾所周知，「秀姑巒溪出海口」也是阿美族古老部落Cepo'（者播）區域，擁有豐富的自然資源、生態環境及族群文化，出海口中間有個奚卜蘭島，北邊現為港口部落，南邊為靜浦部落，是一片山、川、海洋環境交織與人文薈萃之地。撒部表示，新作「跟著太陽月亮」便是發想自這個區域的自然環境與人文景觀。部落在還未接觸現代科技知識以前，就是透過太陽、月亮等大自然給予的訊息，進行農耕、上山狩獵採集、下海捕撈漁獵等日常。撒部以創作，頌讚這看似平常的自然規律循環與變化，感恩Cepo'（者播）這片土地、海洋、山川、萬物賜與的豐饒，以及對生長於這塊土地上人們的育養之情。

▲在一首首動人的樂曲中，為藝術家撒部‧噶照創作亮相揭開序幕。

在這次創作的過程中，藝術家也特別規劃2場民眾參與、藝術教育活動，不僅邀請部落國小學童、家長一起參與以田土塑形作品的泥塑工作；也邀請部落居民一起，在作品主體上種植攀爬植物，期待未來綠意能滿佈在作品上。撒部期待透過「跟著太陽月亮」鼓勵大家認識此處的環境與文化，珍愛這片土地與環境，順應自然的循環與規律，把這片美麗的土地、山川、海洋、文化傳承給下一代。

在普遍重視養生觀光的後疫情時代，文化局吳局長誠摯邀請大家到花蓮美麗的海岸線走走，來一趟藝術自然的輕旅行，在飽覽山、海、河、島美景的同時，更不要錯過靜浦太陽廣場──「跟著太陽月亮」，開啟與自然美好的相遇，為身心靈補充滿滿的正能量。