資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

記者黃哲民／台北報導

資深歌手周思潔2019年委託「音樂教父」小蟲製作發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，但雙方為費用起爭執，周思潔日前PO文指稱小蟲延宕製作期限以致碰上新冠肺炎疫情難以推展宣傳，且至今仍不交出專輯，音樂分軌檔案也不授權，使她耗費2000多萬元完成的專輯歌曲「連最基本在KTV都無法播放」，她今（14）日到台北地院提告，要求小蟲賠償1000萬元，希望別再有人受騙。

▲資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

周思潔今上午11點多抵達北院，先向現場守候媒體道歉自己遲到快半小時，她說今天帶來跟小蟲的合作資料、對話紀錄等，喊話小蟲應真誠出面處理，而不是甩鍋給前經紀人，「那是不厚道的作法」。她遞狀寫明求償600萬元，但受訪時說求償新台幣1000萬元，細節將在下午召開說明會，「希望在我之後，不要再有人受到欺騙，謝謝大家的關心！」

現年65歲的小蟲本名陳煥昌，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，為多位大咖歌手創作膾炙人口的成名曲，被譽為才華洋溢的「音樂教父」。現年62歲的周思潔本名周麗娟、17歲出道，是1970年代玉女歌手、縱橫秀場，2000年間因故背負上億元債務，打拚17年全數還清，轉型為「理債女王」與「心靈導師」。

▲本名陳煥昌的小蟲，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，為多位大咖歌手創作膾炙人口的成名曲，被譽為才華洋溢的「音樂教父」。（資料照／記者李毓康攝）

周思潔於2019年10月發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，自稱重拾當年踏入演藝圈的初衷，「除了保有『周老師』的身分，還要找回17歲時的『周思潔』，那位從小第一志願就是想當歌手的自己」，並委託小蟲為她量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，隔年（2020年）3月還舉辦演唱會。

但周思潔本月（12月）初在個人臉書粉專PO文，指稱從未料想會遭受1位廣受敬仰的音樂大師如此深遠的傷害，「在獨自承受了三年多的身心煎熬後，今天我決心勇敢地站出來，揭露這位大師的所做所為」。她表示2018年初邀對方合作出專輯，「天真地相信以我對大師的尊重，會換來他的全力以赴，但是接下來光怪陸離的事卻一件一件發生…」。

周思潔聲稱，大師製作1首歌開價50萬元，她毫不猶豫以300萬元簽訂包含6首歌、總長度30分鐘的專輯合約，大師還反覆囑咐她「不要讓任何人知道我在為妳製作專輯，這樣發表時才會有驚喜」，她天真照做，連家人都蒙在鼓裡，大師後來又要求按月支領20萬元策劃費與經紀人的酬勞13萬元，她詢問原因，大師只跟她強調：「我值得！」

可是大師創作進度停滯，還說寫歌需要靈感、不能催，周思潔說，等她表明不再按月支付20萬元策劃費，大師「立刻將所有歌曲突然都寫好了」，但其中3首一聽就知道是大師早年的老歌、不是為她所寫的歌，後來她受不了一再被拖延，另聘團隊完成專輯，最終花費高達2000萬元，比原定發片日期晚了半年以上。

▲資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

周思潔指出，此時新冠疫情延燒兩岸，長達3年的出國和宣傳限制讓她所有投資蒙受巨大損失，她曾發律師函要求大師解決待辦事宜，回覆卻滿是謊言和不實指控，大師還怪她不知感謝、說她無法積極配合錄音，但大師已領210萬元詞曲創作費、180萬元策劃費和製作費165萬元，至今仍不交出專輯音樂分軌檔案，甚至故意不授權，使她耗費鉅資完成的專輯歌曲「連最基本在KTV都無法播放」。

周思潔在PO文中強調保留和大師的對話紀錄，必要時會公布以戳破對方的無稽之談，她聽聞在對岸也有人遭遇類似情況，並已將這位大師告上法庭，她經前輩與好友勸說，決定公開此事，以防更多人受害，並堅信「那些心懷不軌的人，總有一天會受到負能量的反撲」。

周思潔也在稍後公布PO文中的「大師」，說的就是小蟲，她認為小蟲在外放話誣賴她積欠尾款、詆毀她的名譽，「實係惡意顛倒是非」，決定提告索賠。小蟲的經紀人稍早回應，小蟲與周思潔的合作是由前經紀人協調，目前沒人能聯絡到前經紀人，還不清楚細節，「蟲哥知道這件事也很難過讓周姐有這樣的感受」。