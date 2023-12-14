　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

記者黃哲民／台北報導

資深歌手周思潔2019年委託「音樂教父」小蟲製作發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，但雙方為費用起爭執，周思潔日前PO文指稱小蟲延宕製作期限以致碰上新冠肺炎疫情難以推展宣傳，且至今仍不交出專輯，音樂分軌檔案也不授權，使她耗費2000多萬元完成的專輯歌曲「連最基本在KTV都無法播放」，她今（14）日到台北地院提告，要求小蟲賠償1000萬元，希望別再有人受騙。

▲▼資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

周思潔今上午11點多抵達北院，先向現場守候媒體道歉自己遲到快半小時，她說今天帶來跟小蟲的合作資料、對話紀錄等，喊話小蟲應真誠出面處理，而不是甩鍋給前經紀人，「那是不厚道的作法」。她遞狀寫明求償600萬元，但受訪時說求償新台幣1000萬元，細節將在下午召開說明會，「希望在我之後，不要再有人受到欺騙，謝謝大家的關心！」

現年65歲的小蟲本名陳煥昌，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，為多位大咖歌手創作膾炙人口的成名曲，被譽為才華洋溢的「音樂教父」。現年62歲的周思潔本名周麗娟、17歲出道，是1970年代玉女歌手、縱橫秀場，2000年間因故背負上億元債務，打拚17年全數還清，轉型為「理債女王」與「心靈導師」。

▲▼《齊跡2020任賢齊演唱會》台北站Day2,嘉賓小蟲。（圖／記者李毓康攝）

▲本名陳煥昌的小蟲，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，為多位大咖歌手創作膾炙人口的成名曲，被譽為才華洋溢的「音樂教父」。（資料照／記者李毓康攝）

周思潔於2019年10月發行《傻傻的花》專輯，當成闊別歌壇20年的復出作品，自稱重拾當年踏入演藝圈的初衷，「除了保有『周老師』的身分，還要找回17歲時的『周思潔』，那位從小第一志願就是想當歌手的自己」，並委託小蟲為她量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，隔年（2020年）3月還舉辦演唱會。

但周思潔本月（12月）初在個人臉書粉專PO文，指稱從未料想會遭受1位廣受敬仰的音樂大師如此深遠的傷害，「在獨自承受了三年多的身心煎熬後，今天我決心勇敢地站出來，揭露這位大師的所做所為」。她表示2018年初邀對方合作出專輯，「天真地相信以我對大師的尊重，會換來他的全力以赴，但是接下來光怪陸離的事卻一件一件發生…」。

周思潔聲稱，大師製作1首歌開價50萬元，她毫不猶豫以300萬元簽訂包含6首歌、總長度30分鐘的專輯合約，大師還反覆囑咐她「不要讓任何人知道我在為妳製作專輯，這樣發表時才會有驚喜」，她天真照做，連家人都蒙在鼓裡，大師後來又要求按月支領20萬元策劃費與經紀人的酬勞13萬元，她詢問原因，大師只跟她強調：「我值得！」

可是大師創作進度停滯，還說寫歌需要靈感、不能催，周思潔說，等她表明不再按月支付20萬元策劃費，大師「立刻將所有歌曲突然都寫好了」，但其中3首一聽就知道是大師早年的老歌、不是為她所寫的歌，後來她受不了一再被拖延，另聘團隊完成專輯，最終花費高達2000萬元，比原定發片日期晚了半年以上。

▲▼資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

周思潔指出，此時新冠疫情延燒兩岸，長達3年的出國和宣傳限制讓她所有投資蒙受巨大損失，她曾發律師函要求大師解決待辦事宜，回覆卻滿是謊言和不實指控，大師還怪她不知感謝、說她無法積極配合錄音，但大師已領210萬元詞曲創作費、180萬元策劃費和製作費165萬元，至今仍不交出專輯音樂分軌檔案，甚至故意不授權，使她耗費鉅資完成的專輯歌曲「連最基本在KTV都無法播放」。

周思潔在PO文中強調保留和大師的對話紀錄，必要時會公布以戳破對方的無稽之談，她聽聞在對岸也有人遭遇類似情況，並已將這位大師告上法庭，她經前輩與好友勸說，決定公開此事，以防更多人受害，並堅信「那些心懷不軌的人，總有一天會受到負能量的反撲」。

周思潔也在稍後公布PO文中的「大師」，說的就是小蟲，她認為小蟲在外放話誣賴她積欠尾款、詆毀她的名譽，「實係惡意顛倒是非」，決定提告索賠。小蟲的經紀人稍早回應，小蟲與周思潔的合作是由前經紀人協調，目前沒人能聯絡到前經紀人，還不清楚細節，「蟲哥知道這件事也很難過讓周姐有這樣的感受」。

ET快訊
許維恩母失智　首吐心聲：她已不認得我了
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突
快訊／三民公園隨機砍人！　男揮刀砍3女遊客
台彩曝中獎人面相　「2特徵」最好運
國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝
《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

推18歲公民權未跟侯友宜討論　趙少康：該做的事就做不問利弊得失

沿著美景奔跑　林內鄉「紙蝶晨光環林Run」路跑活動12／30登場

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

昔暗助議長賄選？　賴清德競總駁斥：假爆料

連鎖水餃店消費「吃到塑膠膜」　他嚇壞：不知剩下被吃到哪去

蛋堡考上第一志願「中途轉念玩嘻哈」！遭媽反對爆爭執：成長過程很孤單

獨家／「最帥翻譯」程浩主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福

許維恩母失智8年「她已不認得我了」：我相信有奇蹟！

黃崇哲／金融科技的下一站

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

更多熱門

相關新聞

連轟9槍「倒車撞夜店」！槍手自己打電話報警

連轟9槍「倒車撞夜店」！槍手自己打電話報警

台東市區今(14日)傳出槍響！警方接獲通報，光明路一處店家今上午遭一名男子連開9槍、二度倒車衝撞，恫嚇意味十分濃厚，幸現場無人受傷。警方調查，槍手在駕車衝撞鐵門後，還自己打電話報警，隨後坦然將槍放在引擎蓋上，淡定在現場抽菸、滑手機等警察，見警到場後還十分配合，該舉雙手乖乖就範。

不認南部「綠到出汁」！侯友宜：當選後2政策優先推

不認南部「綠到出汁」！侯友宜：當選後2政策優先推

夜店遭開槍衝撞　槍手見警高舉雙手就範

夜店遭開槍衝撞　槍手見警高舉雙手就範

快訊／台東槍響！嫌駕車撞店家「連開9槍」

快訊／台東槍響！嫌駕車撞店家「連開9槍」

情侶深夜吵架！男遭警壓制女落跑　最後2人都慘了

情侶深夜吵架！男遭警壓制女落跑　最後2人都慘了

關鍵字：

玉女歌手周思潔音樂教父小蟲違約金影音

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

丫頭出國脫了！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

楊丞琳失言4天首現身！

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面