義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利考古學家在羅馬競技場（Colosseo）附近發現一座古羅馬共和國晚期的豪宅，內部還有無與倫比的馬賽克壁畫，可追溯至西元前2世紀末至西元前1世紀末，擁有2000年歷史。對此，義大利文化部長稱讚，這是一件真正寶藏。

▲這座古羅馬共和國晚期的豪宅裡面有馬賽克壁畫。（圖／CFP）

綜合法新社、邁阿密先鋒報等報導，考古學家2018年首次發現壁畫，後來證明它是該棟豪宅的一部分，且因豪宅有好幾層，現階段只挖掘部分房間，相關考古作業計畫將持續至2024年。

▲馬賽克壁畫使用多種貝殼、藍色鑲嵌物、珍貴玻璃、白色大理石片和其他類型的石頭。（圖／CFP）

馬賽克壁畫使用了多種貝殼、藍色鑲嵌物、珍貴玻璃、白色大理石片和其他類型的石頭，描繪出3艘大船乘風破浪駛向沿海城市，也可見凱爾特式號角、戰艦和三叉戟，還有堆放在藤蔓荷葉之中的武器。這樣的場景可能暗示著，這座豪宅主人曾經在海上與陸地戰場取得雙重勝利。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）透過聲明表示，這是一件真正寶藏，此一發現的特殊之處在於，這是用馬賽克裝飾的非凡壁畫，無論是在時間順序或是其所描繪場景的複雜性而言，皆為無與倫比的。

▼ 義大利文化部長稱讚這是一件真正寶藏。（圖／CFP）