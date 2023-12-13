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半夜1點收訊息「主持明天會議」　網看怒了！內行笑曝1招

▲▼滑手機,傳訊息,渣男,男友,直男,傳LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前深夜1點多，突然收到公司訊息，對方簡單列出隔天的開會內容後，竟要他主持該會議，讓他錯愕不已。對話一出，瞬間惹怒眾網友，紛紛留言撻伐「不用理，這已經是騷擾了」、「這個真的智力嚴重受損」。

網友昨在「匿名公社」發文吐苦水，表示凌晨1點多收到訊息，要他主持9小時後的會議，「可否請教一下各位大大們，你們公司也這樣嗎？真的有人可以臨時策劃出會議議程嗎？」

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從LINE截圖可見，對方先是傳來開會內容大綱，包括提出提高業績方案、潛力客的經營、XX的追蹤及臨時動議，接著表示「明天您主持。」

▲半夜1點收訊息「要他主持明天會議」。（圖／匿名公社）

▲半夜1點收到公司訊息。（圖／匿名公社）

對此，大票網友紛紛替他抱不平，怒回「可割可棄，記得離開後再跟勞公局檢舉一下」、「我直接不讀不回」、「凌晨1點的話沒辦法接受，如果在這個時間已經入睡，難道還要爬起來準備嗎？」「通常下班時間，我的公司賴（LINE）就不見了，上班時間才會尋回」、「我會離職」、「這擺明在弄你」、「不讀不回裝傻，離職」。

不過，也有人安慰原PO，直言「只是主持又不是讓你提方案，如果是提方案，根本沒時間準備，不然早上直接問他，你今天主持一次給我看」、「如果只是主持沒差，反正叫大家提」、「老實說還真的可以，而且主管連主題都給了，稍微準備一下就好了吧？內容也是要討論的，不是你一個人講啊」、「流程照大綱走，又不用你發言內容」；還有內行建議，「可以請ChatGPT幫你擬大綱就好了」、「ChatGPT會是你的好夥伴」、「請AI小天才幫忙」。

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