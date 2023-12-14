阿兵哥為了騙14天婚假竟假結婚！緩起訴後高檢署駁回再議確定

▲2名阿兵哥假結婚，騙取14日婚假遭識破。此為示意圖。（圖／翻攝自Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署日前偵辦一件偽造文書案件，在憲兵訓練中心服役的2名阿兵哥，為了騙取14日的婚假，竟然合謀假結婚，並持結婚證書請假，最後遭部隊長官識破。新北檢給予2人緩起訴，並依職權送高等檢察署再議，高檢署14日駁回再議，2人獲緩起訴確定。

根據國防部訂定的《國軍軍官士官請假規則》第9條規定「軍官、士官結婚，給婚假十四日，應自結婚之日前十日起三個月內請畢。但因特殊事由，經權責主官核准延後給假者，得於一年內請畢。」本案中的張姓、顏姓2名阿兵哥，就是看準14的婚假，合謀假結婚。

檢方起訴指出，2人均為今年6月13日入伍軍事訓練役175梯，屬新北市五股憲兵訓練中心，現階為二兵，2人在8月11日上午，一同赴臺北市南港區公所辦理結婚登記。而後2人持結婚證書，向部隊請假14日。

不過部隊長官察覺有異，在婚假第一日就主動到2人家中訪視，立馬戳破2人的謊言。案件移送新北地檢署偵辦，檢方傳喚2人到案後，認為2人頗有悔意，素行尚可，因此依照《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽罪」，以及刑法「行使使公務員登載不實文書罪」，予以緩起訴1年，處分期間為1年，並命2人支付公庫各3萬元。

案件依職權送上級台灣高等檢察署再議，高檢署再議後，認為全案偵查並無疑義，因此駁回再議，2名阿兵哥獲得緩起訴處分確定。