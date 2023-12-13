餐廳色老闆猥褻工讀生32次噁稱：「你現在喇G第一名喔」

▲餐廳色老闆猥褻女工讀生達32次，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市開餐廳的范姓老闆，2013年間雇用當時年僅15歲的女工讀生，趁著採買食材的機會，將工讀生帶出後，多次猥褻女工讀生，甚至還臉書傳訊稱讚她：「你現在喇G第一名喔」。被害人隱忍多年後報警，二審認定他犯32罪，其中一罪判刑8月；另外也判決4到6月不等刑期共31罪，得易科罰金。范男針對8月刑期上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，范男在台北市區內開設餐廳，竟趁著工讀生遭母親家暴時，伸出狼爪。他在2013年2月起，開車載工讀生採買食材，等回到餐廳停好車後，竟強吻工讀生，還噁心喇舌。范男親完後，向工讀生道歉，工讀生因為不知如何回應，僅能回說沒關係。范男因此3度強吻工讀生。

在喇舌得逞後，范男開始肆無忌憚，動不動就在餐廳內偷親工讀生，也撫摸工讀生胸部、臀部、下體。另外也會帶著工讀生前往採買食材，將車輛停放在臺北市內湖區之彩虹河濱公園場外停車場，就在車內撫摸、喇舌工讀生，更有一次抓住工讀生的手來摸自己下體，噁心說：「怎麼辦，『我很硬』」。另外也在臉書上傳訊息給工讀生，說她：「你現在喇G第一名喔」、「最近視力退化嚴重，我只看見你的兩粒胸部」、「你身材愈來愈好!」、「你有穿胸罩吧!又不是激突!」

之後老闆又請工讀生當女兒的家教，並在當年9月間，強拉工讀生盡自己房間內，上下其手，試圖硬上；但工讀生不斷反抗，最後沒有得逞。工讀生在這段期間內，曾把這些狀況告知同學、好友，但並未報警。直到隱忍多年後，才報警處理，檢警查證屬實，對范男提起公訴。

一審法院認定范男共30罪，判刑2年、得易科罰金73萬元。上訴二審後，改認定范男犯下32罪，其中一罪判刑8月；另外也判決4到6月不等刑期共31罪，得易科罰金。范男針對8月刑期上訴，最高法院駁回上訴定讞。