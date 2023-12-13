網戀11歲女童竟帶到文具店內多次性侵猥褻　電子業男二審判刑

▲女童被帶到文具店內多次性侵、猥褻。法院將加害人判刑。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

新北市從事電子業的施姓男子，在網路上與小六、11歲的女童相戀，2人從2021年底起，多次相約文具店，施男不顧女童家長在店外等待，竟將女童帶到監視器死角，多次猥褻女童，甚至更在文具店內性侵得逞。一審將施男判刑4年6月，案經上訴，二審高等法院駁回上訴，維持4年6月的刑度。可上訴。

判決指出，高中肄業的施男進入電子業工作，他在2021年10月間，透過網路認識女童，之後更交往成為男女朋友。而施男竟對當時剛滿11歲的女童下手，他在2021年12月到隔年2月間，三度邀約女童到某連鎖文具店內，並將女童帶到監視器死角，在店內隔著衣物猥褻女童。這時女童的父母，還在店外等候女童。

多次猥褻得逞後，施男嘗到甜頭，在2022年5月起，仍相約女童到文具店內，並在監視器死角內，猥褻女童，最後更三次手指性侵得逞；女童的父母仍是不知情，在店外守候女兒。到了當年7月間，施男心癢難耐，將女童帶到自己位在樹林區的住處內，性侵女童得逞。隔不到一週，色膽包天的施男竟趁著女童父母不在家，進入女童家裡，打算與女童纏綿，但還沒得逞時，女童父母返家，施男犯行未能既遂，悻悻然離去。

女童家長察覺有異，追問之下才發現掌上明珠竟然已經被辣手摧花，憤而報警處理。警方約談施男到案，並查扣雙方間對話紀錄、監視器畫面，檢方依照「加重強制性交」、「加重強制猥褻」等罪，對施男提起公訴。

一審法院認定施男犯下3個「對未滿十四歲之女子為猥褻罪」、4個「對未滿十四歲之女子為性交罪」、1個「對未滿十四歲之女子為性交未遂罪」，合併定應執行有期徒刑4年6月。全案再上訴，高等法院審理後，駁回雙方上訴，仍維持4年6月的刑度。