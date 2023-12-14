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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力不分區表態：總統不能支持藍白　政黨票千萬不要投民進黨

▲▼王寶萱專訪。（圖／時代力量提供）

▲時代力量不分區候選人王寶萱。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量不分區立委候選人王寶萱12日受邀「小牛講正經」直播專訪，對於2024大選，王寶萱直言，柯文哲兩岸路線不明、時代力量也不可能支持侯友宜，最後只剩一個選擇（賴清德）。她也指出，民進黨全面執政交出不好成績單，可以期待民眾給民進黨教訓，呼籲民眾政黨票千萬不要投民進黨，考量民眾黨第二名之後，有各種爭議、奇奇怪怪的人，政黨票時代力量會是最好的選擇。

王寶萱曾經擔任柯文哲的幕僚，王表示，近年透過新聞媒體看到成為民眾黨柯主席的巨大轉變，令她非常感慨。柯文哲非常容易受身邊的人影響，當擁有多元意識形態、勇於說真話的幕僚一一離開，卻加入許多舊的政治勢力在黨內競逐權力，整個民眾黨就呈現價值取向錯亂的模樣。

王寶萱指出，多年來柯文哲唯一沒有改變就是，依舊採取「民意如流水，風向轉他就轉，選票極大化」的決策模式，這也是外界批評他沒有核心價值、立場搖擺不定的主因。

面對黃國昌退出時代力量、並幫時力貼上小綠標籤，王寶萱認為，若兩岸關係立場上比較接近民進黨就是小綠，那柯文哲最近也說支持蔡英文路線，民眾黨也是小綠嗎？黃國昌為何要從一個小綠跑到另一個？，這件事反而是時代力量的轉機，讓社會大眾可以清楚看見時代力量的政黨路線更清晰，價值理念更堅定。

至於時代力量會支持哪一隻母雞？王寶萱表示，連柯文哲都說支持民進黨兩岸路線，時代力量最在意的也是這件事，柯文哲會是時力最先剔除選項，因為他兩岸路線不明，一下藍白合、兩岸一家親，一下又墨綠、蔡英文路線，本來還沒有覺得這件事情很嚴重，但在君悅會後這件事情讓人覺得特別可怕，簽了白紙黑字的約卻反悔是作為領導人讓人難以接受的。

王寶萱指出，時代力量也不可能支持侯友宜，容許馬文君不斷洩密，這樣的政黨要如何支持？最後只剩一個選擇（賴清德）。至於主持人追問會不會怕被貼成小綠？王寶萱表示，時力投給賴蕭配就是兩岸路線的選擇，若這樣要被貼成小綠，那民眾黨也是小綠。

王寶萱表示，剛剛的說法是個人看法、尚未開會正式決定，但蠻確定會往這個方向走，正式決定出來後會正式表態，時代力量會在所有政策分析後做出支持誰的判斷。

王寶萱指出，內政部份民進黨過去8年真的做得很不好，黨中央也會針對既有幾個內政意見要求候選人表態，民進黨全面執政交出不好成績單，可以期待民眾給民進黨教訓，民進黨這次應該不會過半，小黨就可以發揮蠻大作用，呼籲民眾政黨票千萬不要投民進黨，如果想支持進步價值政黨或第三勢力，考量民眾黨第二名之後，有各種爭議、奇奇怪怪的人，政黨票時代力量會是最好的選擇。

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