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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾玟學再爆邱鎮軍黑歷史　民進黨：KMT的K變K他命的K？

▲▼民進黨今天上午舉行「黑賭毒、厚友誼」記者會，發言人林楚茵、張志豪，以及曾玟學3人與會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲曾玟學今天出席民進黨中央黨部記者會。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣立委參選人邱鎮軍遭控是發生過多起毒品交易案的電子遊藝場大房東，引發輿論譁然，而邱澄清絕未利用公職權利做不法情事。對此，無黨籍苗栗縣立委參選人曾玟學今（14）進一步質疑，苗栗人都知道邱與「ID4」的關係，這些證據都掌握在苗栗縣政府手中，呼籲別為邱護航。民進黨發言人張志豪諷，難道KMT的K是K他命的K嗎？

民進黨今天上午舉行「黑賭毒、厚友誼」記者會，發言人林楚茵、張志豪，以及曾玟學3人與會。

曾玟學說，把邱鎮軍的名字輸入台灣公司網，就可以查到位於「苗栗縣苗栗市北安街202號4樓」的「晁呈科技有限公司」，而他在準備上任苗栗市長前一天，將該公司轉手給他人，該公司開發賭博遊戲，且內線電話直通樓下的阿帕契電子遊戲場，是「兩套招牌，一套人馬」。

曾玟學指出，從司法判決系統查詢阿帕契電子遊戲場，可以看到非常多毒品紀錄，倘若把「ID4」這個關鍵字輸入進去，一樣可以看到毒品交易的紀錄，苗栗人都知道「ID4」跟邱鎮軍的關係，這就是過去他們的根據地，但是現在這些證據都掌握在苗栗縣政府的手中。

曾玟學說明，由於該公司登記在苗栗縣政府，現在只能看到2015年之後的資料，呼籲縣府趕快交出2015年之前的資料，且自己以縣議員的身份行文，縣府至今無回應，昨天晚上苗栗縣政府大動作到阿帕契電子遊戲場稽查，接著發新聞稿表示查無不法，請問縣府是否要替邱洗白？是否幫他護航？

曾玟學也說，侯友宜曾肯定第三方警政，認為地方政府對於毒品、幫派熱點可以透過行政機關各種措施制止，呼籲縣府把資料吐出來，啟動第三方警政，不要再為邱護航。他亦呼籲，請邱鎮軍出來公開辯論，不要躲在後面。

此外，林楚茵指控，根據媒體報導，阿帕契電子遊戲場6年內涉及30件毒品交易案，有2件竊盜、1件贓物、1件搶奪及1件賭博案，邱鎮軍的存在就是賞了在立法院內反毒的國民黨立委大耳光。她指出，根據法院判決書，從2012年到2019年之間，阿帕契電子遊戲場周邊毒品相關案件高達46件，已經成為苗栗重點治安問題，是否就是黑賭毒的大毒窟呢？

林楚茵表示，邱鎮軍曾經大辣辣地透過臉書宣傳線上賭博，且阿帕契電子遊戲場走路9分鐘就可抵達警察局，請問苗栗縣政府是視而不見嗎？請問警察出身的侯友宜，自稱無法容忍黑、貪，那毒呢？請問侯友宜牽起有問題的政治人物的手時，有想到過去反毒的說法嗎？呼籲民眾要看清國民黨的睜眼瞎話。

張志豪會中諷刺，國民黨的DNA不只是黑金槍毒，甚至還有毒品、賭博，難道KMT的K是K他命的K嗎？國民黨提名邱鎮軍這樣的候選人，有通過黨內評議機制嗎？對照侯友宜不斷高喊「重啟特偵組」，呼籲侯應先嚴辦黨內的黑金槍毒。

張志豪說，侯友宜伸手牽黑金，不僅同台苗栗縣長鍾東錦，還把邱鎮軍的手拉起來，口口聲聲說要辦黑金，每支競選廣告後面都說要辦黑金，應該要正式把它刪除，「因為你把邱鎮軍，那麼重大爭議、涉案的黑底，而且涉及賭博以及相關毒品交易案的候選人，牽起他的手」。

▲▼民進黨今天上午舉行「黑賭毒、厚友誼」記者會，發言人林楚茵、張志豪，以及曾玟學3人與會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

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