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社會 社會焦點 保障人權

2登山客攀台灣最南端小百岳！岔路太多鬼打牆　消防3車11人搜救

▲消防隊員大山母山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防隊員大山母山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2名登山客攀爬屏東縣墾丁大山母山迷路，消防局獲報出動3車、11人前往搜救，經1個小時找到他們，順利帶下山；消防隊呼籲山友，大山母山在冬天、春天交會之際，強勁落山風令人寸步難行，加上行走路徑較多岔路，外加標示不清易造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，要特別小心。

▲消防隊員大山母山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局恆春分隊於13日傍晚17時36分接獲大山母山山域有兩名男性登山客在山域迷失方向，立即報案119尋求協助。

消防局獲報當下提醒兩登山客在原地等候救援，並利用報案者手機定位座標估算方位後調派第四大隊1車3人、恆春分隊2車6人、墾丁分隊1車2人前往，順利於19時05分與登山客接觸，該民眾生命徵象穩定，於20時10分將登山客帶至登山口。

消防局說，由於大山母山為台灣最南端的小百岳，海拔高度325公尺，在冬天、春天交會之際，強勁落山風令人寸步難行，加上行走路徑較多岔路，外加標示不清易造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，造成迷路。

消防局再次呼籲登山民眾，登山前請先準備充足的裝備外，學習如何手機定位自身座標，如遇到迷失方向報案時，請留在原地勿移動位置並提供座標讓消防人員快速到達迷失者位置。

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