高雄慈父台東探女...迷航2天「橫跨350Km」　流落新北三峽街頭

▲▼高雄父親騎車看女兒，途中迷路，繞過半個台灣到新北三峽 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三峽一間商家昨（8）日凌晨發現一名長者在門口徘徊，老人家說要騎車返回高雄，店家訝異路途遙遠，擔心會發生危險報警求助，警方到場了解，這名71歲郭伯伯向警方表示，5日從高雄住家騎乘機車到台東探望女兒後，6日要返回時走錯了路，騎了38小時橫跨350公里，繞了半個台灣跑到新北三峽，實在是又累又無助，才向店家問路。警方得知後，安頓好郭伯伯並告知其女兒，女兒既驚訝又難過緊急聯絡親友先將老父親接回休息。

▲店家讓郭伯伯先行休息 。（圖／記者戴上容翻攝）

三峽警分局橫溪派出所表示，日前接獲商家報案表示，店內有一位老人家騎乘機車問路說要返回高雄住家，但路途遙遠，且老人家看起來十分疲累，擔心伯伯安危所以向警方求助。橫溪所警員朱品軍、張嘉倫獲報後，立刻趕到店家了解狀況，原來郭姓老人家5日從高雄住家，騎乘機車到台東探望女兒，6日上午打算騎車返回時卻走錯了路，就這樣耗費近38小時橫跨350公里，幾乎繞了半個台灣一路騎到新北三峽，才體力不支向店家問路。

▲警方上前關心郭伯伯 。（圖／記者戴上容翻攝）



員警聽聞後決定將郭伯伯先載回派出所休息，並由員警協助將他的機車騎回所內，還好伯伯意識還算清楚，只是因為不想麻煩家人，一開始遲遲不肯說出親人的聯繫方式，在員警耐心開導下，他終於吐漏了女兒聯繫方式，這才安心地閉目養神休息一番。

▲▼警方將伯伯載回派出所休息 。（圖／記者戴上容翻攝）

員警拿到電話後，趕緊打電話郭伯伯的女兒，女兒接到電話後很驚訝並難過地表示，自己嫁到台東，老父親一人獨居在高雄，偶爾會騎機車來看她，沒想到老父親已不像從前一般頭腦清晰、身體硬朗，自己雖然心急但身在台東也無法立即前往，於是便聯繫了住北部的親友先將老父親接回住處休息，很感謝員警為民服務的精神，以後也會多聯繫關懷父親狀況。

三峽分局也呼籲，隨著社會高齡化時代來臨，長者迷途絕對是不容視的問題，家中如有類似情況，可讓其配戴愛心手鍊或具有定位功能之智慧行穿戴裝置，也可向社會局或失智症協會申請QRCode、愛心手鍊或愛心布標縫在衣服上可避免走失，讓警方能更快速為長者找到回家的路，對於獨居的長輩也可以每日固定時間致電聯繫，確保長者的健康和安全。