台北市消防局「119高效派遣、精準服務」　榮獲第6屆政府服務獎

▲台北市消防局榮獲第6屆政府服務獎。（圖／台北市政府消防局）

記者黃彥傑／台北報導

台北市政府消防局提報「119高效派遣 精準服務」專案參加112年第6屆政府服務獎，於全國145個參賽專案中獲得「數位創新加值項」獎，並於12月6日下午在台大醫院國際會議中心受獎。「政府服務獎」由行政院國家發展委員會主辦，被譽為公部門奧斯卡獎，是全國各縣市機關為民服務的最高榮耀，各單位無不卯足全力爭取這份榮譽，消防局勇奪政府機關推動為民服務工作的最高榮譽獎項，備感榮幸。



消防局莫懷祖局長表示，為解決台北市每年龐大案件，特建置119高效能勤務派遣系統，該系統自111年1月1日正式啟用，經統計今(112)年1至9月受理報案件數約10萬件，119平均每日進線電話約1,000通，系統可執行多元化受理報案，讓報案訊息精準掌握、建構視覺化決策平台以強化訊息傳遞媒介、空間定位即時偵測、數位資訊即時傳輸及跨域整合交通局CMS可變標誌系統，提醒市民避開災害現場周邊路線，進一步提升救災救護品質和效率，365天24小時精準守護台北市民安全。



消防局表示，隨著工商業發展，災害情境更為多元，建築物型態亦愈趨複雜，如何整合運用新科技提升市民安全已成為刻不容緩議題，期待持續導入先進科技，打造快速、有效的消防救災救護服務，為市民創造宜居、安全的智慧城市環境持續努力。